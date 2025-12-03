El paro en noviembre en Galicia cae a su nivel más bajo desde el año 2008

Galicia cerró noviembre con el paro en mínimos históricos para este mes. No se registraba una cifra tan baja —111.572 desempleados— desde 2008, a las puertas del estallido de la crisis inmobiliaria. Diecisiete años después, la comunidad vuelve a situarse por debajo del umbral de los 112.000 parados, una barrera psicológica que durante casi dos décadas ha simbolizado la lenta recuperación tras la recesión y los años posteriores de ajuste laboral.

El descenso fue notable: 1.814 personas menos inscritas en las oficinas de empleo respecto a octubre, un 1,6% de caída, el mayor retroceso relativo entre todas las comunidades. La tendencia coloca a Galicia un paso por delante del conjunto del país, donde el paro retrocedió un 0,77%.

En términos interanuales, la comunidad consolida la senda positiva. Galicia cuenta hoy con 10.170 parados menos que hace un año, un recorte del 8,35%, de nuevo superior a la media estatal. La cifra permite a la comunidad avanzar hacia niveles de empleo previos a la crisis de 2009 y confirma la robustez del mercado laboral gallego en un noviembre tradicionalmente complejo para la contratación.

El reparto territorial muestra un comportamiento homogéneo, aunque con diferencias. La provincia de Pontevedra lideró la caída con un 2,2% menos de desempleados (-956 menos). Le sigue A Coruña, con un descenso del 1,46% (657 personas), mientras que Ourense y Lugo cerraron el mes con bajadas más moderadas: 1,19% y 0,33%, respectivamente. El análisis sectorial vuelve a situar a los servicios como motor de mejora. Este ámbito sumó 1.496 parados menos, una evolución que refleja la fortaleza del comercio, la hostelería y las actividades vinculadas al turismo urbano y la campaña prenavideña. La industria también redujo desempleo (190 personas menos), al igual que la agricultura (14 menos). La construcción fue la única excepción, con 51 más, un comportamiento habitual en estas fechas.

Pese al buen dato del paro, noviembre dejó una sombra relevante: la caída de la afiliación. Galicia perdió 2.346 cotizantes respecto a octubre, y se situó en 1.100.638 afiliados. La reducción no empaña, sin embargo, la visión anual, ya que hoy trabajan en la comunidad 19.516 personas más que hace un año, el mejor noviembre desde que hay registros.

En la comarca de A Coruña, el mercado laboral replicó el comportamiento positivo del conjunto de la comunidad. El paro bajó en 381 personas, un 2,06%, hasta situarse en 18.049 desempleados, lo que consolida una tendencia de mejora sostenida durante todo el otoño. La caída se apoyó, sobre todo, en el peso del sector servicios, que concentra más de tres cuartas partes de los demandantes de empleo.

A Coruña ciudad registró la mayor reducción, con 265 parados menos, hasta 11.759. También destacó la caída en Arteixo, que restó 47. Oleiros, Culleredo y Sada firmaron descensos de entre 16 y 23 personas, mientras que en Abegondo, Carral y Bergondo las reducciones fueron más suaves. Cambre apenas restó un inscrito.

El mapa sectorial de la comarca refleja un marcado peso del terciario: 13.779 desempleados pertenecen a los servicios, frente a 1.160 en la industria y 1.050 en la construcción. La agricultura y pesca suman 215 demandantes y 1.845 personas se encuentran sin empleo anterior.

Desde la Xunta, el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, valoró la cifra gallega como «el mejor noviembre de la serie histórica» y subrayó que la comunidad mejora a España tanto en la comparación mensual como anual. Destacó, además, que mujeres, jóvenes y parados de larga duración alcanzan sus niveles más bajos desde que existen registros.

UGT Galicia interpretó los datos como «el reflejo de una economía que mantiene un ritmo sólido», pero recuerda que persisten retos estructurales. El sindicato reclama políticas activas más eficaces y apoyo específico a los desempleados de larga duración, «clave para consolidar una mejora real en la calidad del empleo».

Desde la CIG, la lectura es más crítica. La central alerta de que la caída del paro y de la afiliación «revela una pérdida de población activa «y denuncia el aumento de la precariedad asociada a la temporalidad y a los contratos fijos-discontinuos.