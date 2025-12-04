La cesta navideña se encarece un 5%, con siete alimentos en máximos, según la OCU

La cesta de la compra navideña se ha encarecido el 5,1% respecto a hace un año y el precio medio ha alcanzado máximos históricos en siete productos típicos, entre ellos el cordero, el redondo de ternera, el jamón ibérico de cebo y las ostras, según el cálculo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU ha activado su observatorio de precios de Navidad, cuyo primer control de los tres previstos ha confirmado que los precios han vuelto a subir, aunque una décima menos que en 2024, cuando se incrementaron un 5,2 %.

En la última década, la cesta navideña acumula una subida del 57%, según el estudio, que ha analizado 16 productos demandados en estas fechas en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Un mes antes de celebrarse la Navidad, las carnes han experimentado un encarecimiento histórico, ha destacado la organización, que ha recordado que se pueden sustituir los alimentos más caros por la carne de ave, siempre más barata.

Los siete alimentos que han alcanzado máximos históricos son: el jamón ibérico de cebo (67,52 euros por kilo), las ostras (30,84 euros/kilo), el cordero lechal (23,18 euros/kilo), el redondo de ternera (20,22 euros/kilo), el pavo (6,65 euros/kilo), la granada (3,18 euros/kilo) y la piña (2,19 euros/kilo).

Diez de los dieciséis productos analizados de la cesta han aumentado su precio, especialmente el redondo de ternera y las ostras (19 %), seguidos de la lubina y el jamón ibérico de cebo (10 %), el cordero lechal (8 %), la granada (9 %), la piña (8 %), el pavo (7 %), la merluza (6 %) y las almejas (6 %).

Por el contrario, los langostinos, las angulas y los percebes han mantenido sus precios respecto a un año antes, mientras que se han registrado descensos en la pularda (-16 %), el besugo (-3 %) y la lombarda (-1 %).

Ante las cenas navideñas más caras de los últimos años, la OCU ha recomendado planificar las compras con antelación, aprovechar las ofertas y considerar alternativas más asequibles, además de comprar marisco fresco para congelarlo para evitar posibles subidas posteriores.

También ha pedido al Gobierno que rebaje temporalmente el IVA del 4% al 0 % en alimentos básicos (frutas, verduras, legumbres frescas, leche, huevos, aceite de oliva) y lo reduzca del 10 % al 4 % en la carne y el pescado.