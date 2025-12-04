La empresa tecnológica Trison, con sede en Sada, compra la británica Pioneer Group
Entre sus clientes, se encuentran conocidas marcas como KFC, Joe & The Juice y numerosos clubes deportivos
La empresa tecnológica Trison, con sede en Sada, anuncia la adquisición de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras de red y servicios eléctricos. Con esta operación, la compañía coruñesa dedicada a la transformación digital de espacios físicos, busca reforzarse en el mercado de Reino Unido y potenciar sus capacidades en hospitalidad, soluciones tecnológicas como el QSR para restaurantes de servicio rápido, así como servicios para estadios, y entornos corporativos y pequeño comercio, sectores clave en los que Pioneer Group cuenta con gran reputación.
La compra de Trison supone un avance en el crecimiento de la compañía y permite ofrecer a su cartera de clientes el mejor nivel de servicio en el sector, con una línea de trabajo centrada en aprovechar la experiencia de Pioneer Group acumulada a lo largo de 14 años de trayectoria. Entre sus clientes, se encuentran conocidas marcas como KFC, Joe & The Juice y numerosos clubes deportivos.
