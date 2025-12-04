La empresa tecnológica Trison, con sede en Sada, compra la británica Pioneer Group

La empresa tecnológica Trison, con sede en Sada, anuncia la adquisición de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras de red y servicios eléctricos. Con esta operación, la compañía coruñesa dedicada a la transformación digital de espacios físicos, busca reforzarse en el mercado de Reino Unido y potenciar sus capacidades en hospitalidad, soluciones tecnológicas como el QSR para restaurantes de servicio rápido, así como servicios para estadios, y entornos corporativos y pequeño comercio, sectores clave en los que Pioneer Group cuenta con gran reputación.

Alberto Cáceres, CEO de Trison, y PaulChilderhouse, de Pioneer Group. / LOC

La compra de Trison supone un avance en el crecimiento de la compañía y permite ofrecer a su cartera de clientes el mejor nivel de servicio en el sector, con una línea de trabajo centrada en aprovechar la experiencia de Pioneer Group acumulada a lo largo de 14 años de trayectoria. Entre sus clientes, se encuentran conocidas marcas como KFC, Joe & The Juice y numerosos clubes deportivos.