El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa 47 y ofrecerá contratos de alquiler de 75 años

El Gobierno ha anunciado este jueves la nueva identidad de la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. Su nombre será Casa 47 y nace de la antigua Sepes, hasta el momento la entidad estatal de suelo, sociedad pública nacida en 1981, que hasta ahora se había encargado de la trasformación de suelos logísticos y residenciales para luego proceder a su venta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del último congreso federal del PSOE, en diciembre de 2024, anunció la creación de este casero estatal, que un año después ve la luz. Casa 47 nace con la idea de cubrir todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. De esta forma, la nueva empresa es un gran casero estatal con numerosos pisos en patrimonio.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, señaló que la creación de Casa 47 es un "paso adelante que es la consolidación del quinto pilar del Estado del bienestar". "Hoy estamos presentando un gran avance en las políticas públicas de viviendas del país. Es de estos avances que ya protagonizo en otro momento de la historia, que no tiene vuelta atrás. Estamos activando un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos conseguido crear una empresa que gestione todo el ciclo de la vivienda", añadió.

Contratos de alquiler de 75 años

Una de las novedades de la nueva entidad estatal de vivienda es que ofrecerá a sus inquilinos contratos de alquiler que van a tener "una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas cada 14 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso", aseguró Rodríguez. "Hay que blindar a quién vive en las viviendas públicas y garantizar su asequibilidad, pero también trabajar en el concepto de la tranquilidad", matizó. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana también garantizó que los arrendatarios nunca destinarán al mes más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de su inmueble. En definitiva, el adjudicatario de un inmueble público podrá vivir en él de por vida y siempre destinando menos de ese umbral.

En un dosier enviado a los medios de comunicación, la cartera ministerial ha explicado que Casa 47 "no nace vacía, sino que gestionará un amplio patrimonio desde el primer minuto". "Su cartera se nutre de la construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb – banco malo), de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente", apuntan.

100 millones para comprar viviendas

Aunque todos estos cambios se tendrán que consolidar en el Consejo de Ministros del próximo martes, Casa 47 contará en los próximos meses con 100 millones de euros para comprar viviendas en el mercado de propietarios privados. Este será un programa similar al que ya lanzó Sepes hace un año dotado con 25 millones y cuyo fin era adquirir inmuebles para personas afectadas por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana. A pesar de las buenas intenciones, este plan solo logró comprar una treintena de casas, la mayor parte de ellas a Aliseda, filial del fondo de inversión Blackstone, tal y como desveló este periódico.