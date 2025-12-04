Las pymes del sector porcino catalán alertan ante la caída de precios por la peste africana: "tendremos que aguantar varios meses en pérdidas"

El sector porcino catalán vive una de las semanas más convulsas desde que se introdujo el euro en las cotizaciones de mercado. La peste porcina africana, que irrumpió de forma “súbita” e “inesperada” en los alrededores de Cerdanyola (Barcelona) cinco días atrás, obligó a las Juntas de Precios de Porcino de Mercolleida a reunirse de forma extraordinaria este lunes 1 de diciembre para evaluar el nuevo escenario, pues en la anterior sesión, celebrada el jueves 27 de noviembre, no había ningún caso confirmado.

El resultado ha sido una caída récord de 10 céntimos, que sitúa la cotización en 1,20 euros/kg, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. No se produce una bajada tan amplia desde 1997 (en pesetas), con la epidemia europea entonces de Peste Porcina Clásica (PPC).

Para entender cómo se traducen en "la economía real" estas variaciones bursátiles, Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, atiende este miércoles a EL PERIÓDICO, y explica que cada céntimo que sube o baja en las cotizaciones de mercolleida equivalen entre 1 y 1,2 millones de euros en toda Espanya. Teniendo en cuenta que Catalunya representa más del 40% de la producción nacional, “hablamos de un impacto económico de entre 400.000 y 480.000 euros por cada céntimo solo en Catalunya”, señala. Con una caída de 10 céntimos, el impacto ronda los 12 millones de euros en España y cerca de 5 millones en Catalunya.

Ahora mismo, las pequeñas y medianas empresas del sector porcino están en números rojos. Xavier Sarri — Economista en EBS Consulting (Lleida)

Para las pymes, con unos costes de producción situados en 1,37 €/kg (según datos disponibles junio de 2025) el balance ya es de pérdidas. "Ahora mismo, las pequeñas y medianas empresas del sector porcino están en números rojos" afirma Xavier Sarri, economista en EBS Consulting. Se trata de una pequeña consultora situada en Tàrrega (Lleida) que desde hace más de 20 años brinda apoyo fiscal y contable a pymes del sector agrario. "El reto es ver cómo van a encajar estas pérdidas, y durante cuanto tiempo se van a mantener a la baja estos precios" explica.

El sector porcino arrastra varios meses de pérdidas

El impacto se enmarca en un contexto en el que el sector lleva varios meses de caídas en los precios. "La cotización de 1,20€/kg es el nivel más bajo desde el invierno de 2021 y se sitúa a 61,5 céntimos por debajo del máximo anual, registrado a principios de julio en 1,815 €/kg, lo que deja consigo un descenso acumulado del -34%. Desde Unió de Pagesos, el sindicato más representativo del sector, atribuyen lacaídaa a un aumento de los sacrificios, “lo que genera más volumen de carne en el mercado”, y por un debilitamiento del mercado internacional en plena guerra arancelaria. A ello se suma el encarecimiento del pienso, que durante el primer semestre de este año aumentó un 2,2%, tensionando aún más los márgenes.

¿Y cuales son las previsiones? Desde Mercolleida no descartan que el precio siga bajando, aunque la magnitud dependerá de la evolución del foco de Collserola. “Por ahora solo hay un foco con casos crecientes; esto es positivo, porque significa que todos los animales infectados están aquí. El gran riesgo es que aparezca un caso en otra provincia que no sea Barcelona”.

Enero y febrero siempre son meses complicados; se suma la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo tras las fiestas y un exceso de oferta. Miquel Àngel Bergés — director general de Mercolleida

La situación sanitaria se superpone, además, con un factor estacional: la acumulación de oferta por Navidad y la posterior caída del consumo. “Enero y febrero siempre son meses complicados; se suma la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo tras las fiestas y un exceso de oferta. Las empresas sacrifican más cerdos y eso hace bajar el precio todavía más. Ocurre en toda Europ”. Por ello, preguntado Bergés sobre una posible recuperación hasta los 1,50-1,60 euros (precio objetivo para el sector) dmite que, en el mejor escenario, difícilmente se producirá antes de la primavera.

Los productores: "expectantes y preocupados"

Ante la situación, los principales sindicatos del sector trasladan a este diario que el ánimo de lo productores es de “expectación y preocupación”. Lo primero, “porque las negociaciones con los países compradores están en marcha y algunos —como China— ya han confirmado que aceptarán la regionalización, prohibiendo solo productos de la provincia de Barcelona”, explica Jordi Siscart, representante de JARC. Y lo segundo, “porque el mercado ya está reaccionando, y esa reacción es feroz”.

“La estacionalidad de la Navidad es un añadido, pero las empresas estamos acostumbradas a ello, no es nuevo”, añade Sarri. “La principal preocupación para las pymes es el bloqueo de las exportaciones en una comunidad [Catalunya] que exporta más del 50% de lo que produce. No nos enfrentábamos a algo así desde hace, al menos, 15 años”.

El consenso entre las fuentes consultadas está en que la caída de precios se prolongará, pero su gravedad dependerá del escenario sanitario. “El mejor escenario sería que el radio de restricción —6 kilómetros de cierre total y 20 kilómetros de limitaciones que afectan a 64 municipios y 39 explotaciones— se mantenga en su sitio y no se expanda”, afirma Siscart.

De ello depende, además, el avance de las negociaciones diplomáticas para reactivar las exportaciones. China, que compra más del 41% del porcino español fuera de la UE (545.000 toneladas anuales, unos 1.100 millones de euros), ya ha confirmado que aceptará la regionalización. También se prevé que Reino Unido abra mañana mismo.

El sector pide ayudas

Ante la incertidumbre, Unió de Pagesos pide a los gobiernos que articulen medidas de mercado para dar salida a los animales que se encuentran dentro del área afectada: ayudas para retirada y destrucción o para almacenamiento. Desde Mercolleida recuerdan que la única herramienta comunitaria prevista para el porcino es el estocaje privado, que subvenciona a los mataderos para congelar la carne mientras no puedan venderla.

Sin embargo, advierten de los límites del marco europeo: “Activar planes de sostenimiento de precios es complicado por normativa comunitaria. Lo que puede hacer la administración pública son planes de ayuda a ganaderos o industriales, pero Bruselas debe aceptar que no afecten a la competencia”.