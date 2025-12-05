Amancio Ortega ya concentra el 58% de la riqueza de los ultrarricos españoles

La fotografía del patrimonio de las grandes fortunas españolas ha dado un salto notable en 2025. Según el informe Billionaire Ambitions de UBS, la riqueza de los multimillonarios del país aumentó un 21,5% durante el último año, hasta alcanzar los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros).

Ocho nuevos nombres se incorporaron al selecto club, lo que ha impulsado un crecimiento inusual para un mercado tradicionalmente estable. Pero la magnitud del avance tiene un protagonista indiscutible: Amancio Ortega.

El fundador de Inditex elevó su patrimonio en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 (106.254). Él solo concentra el 58,2% de toda la riqueza multimillonaria de España, una proporción inédita entre las grandes economías europeas. El informe subraya que esta mayor concentración responde tanto al desempeño empresarial del gigante textil como a un patrón de acumulación familiar en un contexto de patrimonios cada vez más complejos.

Para los próximos 15 años, UBS anticipa en España más de 162.000 millones de dólares (138.815) en traspasos intergeneracionales, lo que situará al país —junto con Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido— entre los más activos en relevo de grandes fortunas.

En paralelo, la riqueza global de los ultrarricos alcanza ya cifras récord: 15,8 billones de dólares (13,54) en 2025, tras el empuje de herencias multigeneracionales y la creación de nuevas empresas. Las mujeres multimillonarias, aún minoría, aceleran su crecimiento por cuarto año consecutivo.

Por otra parte, las acciones de Inditex han repuntado un 11,76% en dos sesiones, animada por resultados de récord y el optimismo de los analistas, que sitúan su precio objetivo hasta en 63 euros. El grupo gallego roza ya sus máximos históricos.