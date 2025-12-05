La coruñesa Sutega cierra su mejor año con más de 70 millones de facturación

Con 36 años de trayectoria y presencia internacional, la empresa coruñesa Sutega encara el cierre del año en el punto más alto de su trayectoria. «2025 va a ser el mejor ejercicio de la historia de Sutega», resume su CEO, Miguel Moreira, que prevé superar los 70 millones de euros de facturación, con una rentabilidad récord y una plantilla que se acerca a las 250 personas.

Los orígenes del grupo se sitúan en 1989 en la Ronda de Nelle —donde aún siguen— como una pequeña papelería técnica que pronto dio el salto al mobiliario, actividad que los socios conocían bien. Desde entonces, la empresa ha encadenado varias etapas de transformación. «Hemos sido capaces de reinventarnos en varias ocasiones y a día de hoy podemos estar orgullosos», subraya el directivo. La última gran inflexión se produjo hace cinco años, cuando la compañía decidió apostar de forma decidida por proyectos globales.

«Veníamos del mundo de la distribución del mobiliario y nos dimos cuenta de que este recorrido se estaba agotando», recuerda. La presión competitiva de fabricantes, estudios de arquitectura y distribuidores obligó a revisar el modelo de negocio. «Cuando pasas de venta de mobiliario a hacer un proyecto global, en donde haces desde el diseño, la ejecución de obra y, por último, el equipamiento, incrementas mucho el volumen de tus proyectos», apunta Moreira.

Proyectos de Sutega: Hotel Porta das Fragas. / L.O.

La compañía, integrada en STGGroup, se define como una firma de Design&Build especializada en proyectos de arquitectura interior. «Hacemos proyectos llave en mano: desde la parte de diseño, la parte de obra y la parte de equipamiento», explica Moreira. Sutega ofrece un único interlocutor al cliente y combina diseño, obra, carpintería a medida, tecnología con equipos propios de arquitectos, ingenieros, logística y producción.

Hoy, Sutega diseña y ejecuta proyectos en múltiples sectores: oficinas, hoteles, retail, sociosanitario, educación, restauración y, especialmente, en living. «Nos hemos posicionado en un segmento que está creciendo mucho, que es el de estos edificios para dar nuevas soluciones al problema de la vivienda», señala el CEO de la firma.

La diversificación sectorial y geográfica es una de las fortalezas del grupo. Sutega tiene su sede central en A Coruña, pero también cuenta con presencia en Madrid, Vigo y Valladolid, además de una filial en Estados Unidos. La compañía ha desarrollado proyectos en varios continentes. «Es una empresa multisectorial», resume Moreira. «En momentos difíciles podemos bascular hacia donde están yendo mejor las cosas», explica. La raíz coruñesa sigue muy presente pese a la expansión y es una seña de identidad que la compañía mantiene allí donde opera.

Proyectos de Sutega: Espacio Telefónica en Madrid. / L.O.

La sostenibilidad y la innovación se han consolidado como dos ejes centrales de su estrategia. «Le damos mucha importancia a todo lo que concierne a la sostenibilidad», explica Moreira. En paralelo, refuerza la apuesta por la tecnología. «Tenemos la innovación interiorizada e implementada en toda la cadena porque es lo que te hace ser más competitivo», defiende.

El pasado mes de septiembre, Sutega culminó otro hito con el relevo en la cúpula. Moreira, que llevaba más de 15 años como director financiero y miembro del consejo, asumió la primera línea ejecutiva. Los socios fundadores —Fran Pérez, Rubén Utande y Javier Oñate— han dejado la gestión diaria, pero siguen vinculados a la estrategia global y a la representación institucional, en una apuesta por la profesionalización de la gestión.

«El camino de la profesionalización es un camino largo que requiere grandes dosis de confianza y de resiliencia», resume el CEO. «Si una empresa no está dispuesta a equivocarse, seguramente se va a quedar atrás porque no va a ser valiente y no va a promover cambios», advierte. Ese ADN, asegura, viene de los socios, que han impulsado una cultura orientada a avanzar incluso a riesgo de equivocarse.

Mantener la inquietud por mirar más allá del corto plazo y anticiparse a los cambios es otra de las claves de la cultura interna. «Intentar ir siempre por delante, no esperar a que las cosas pasen, sino intentar adelantarte», resume Moreira. Esa actitud está presente, sostiene, en la apuesta por las nuevas tecnologías, en el interés por modelos de negocio emergentes y en los planes de crecimiento inorgánico que la compañía explora para reforzar posiciones en determinados nichos.

En este escenario, la gestión del talento se ha convertido en un reto central. «Cuando hablas de oficios es súper difícil encontrar profesionales», admite. En los perfiles más cualificados la competencia es también intensa. Pese a ello, Sutega presume de una plantilla joven y comprometida. «Estamos muy contentos con el nivel de retención y con el nivel de compromiso que tiene la gente», asegura.

Con varios proyectos de crecimiento inorgánico en estudio y la vista puesta en nuevas compras que refuercen algunas áreas concretas, el CEO considera que la compañía atraviesa «un momento muy dulce». Tras sortear sucesivas crisis y aprovechar «los vientos favorables» de los últimos años, Sutega encara esta etapa con la vista en el largo plazo. «Se trata de mejorar cada año un poco lo que has hecho el año anterior, sin perder la actitud», concluye.