El Gobierno ampliará con 400 millones el actual plan MOVES III para cubrir las listas de espera

Al final no serán 1.550 millones de euros. El Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a la ampliación en 400 millones de euros más la dotacion presupuestaria para atender así a la totalidad de las peticiones realizadas hasta la fecha. Pese a que el actual Plan MOVES III cierra su vigencia el próximo 31 de diciembre, son muchas las comunidades autónomas (las que gestionan el plan) las que hace ya meses que agotaron los fondos asignados, creando una lista de espera de unos 40.000 casos, según varias fuentes.

Con esta asignación adicional de 400 millones de euros el montante final del plan de ayuda a la compra de vehículos eléctricos se situará en 1.950 millones de euros, la cifra más alta de la historia. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del ministerio, se puso en contacto ayer con las diferentes comunidades autónomas para anunciarles el incremento de la asignación para atender los casos pendientes de resolución. El IDAE preguntó por el tema a las comunidades hace unos días a través de un requerimiento formal, como apunta La Tribuna de Automoción, con el objetivo del ministerio de no dejar ningún caso por resolver, cuyo montante se estima en 300 millones de euros.

Secuela o precuela

Esta misma semana el Gobierno anunció a bombo y platillo la puesta en marcha del Plan Auto 2030 que sustituye al actual MOVES, aunque con una dotación de solo 400 millones de euros. Se diversifica, pues los fondos para los puntos de recraga (incluidos en el actual modelo) que contará con 300 millones de euros dentro del un plan llamado Plan MOVES Corredores. Estos fondos llegarán desde el Ministerio de Hacienda y lo gestionará el Ministerio de Industria (no las comunidades), pero desde los diferentes estamentos el sector (pese a mostrar su satisfación por la puesta en marcha) ya vaticinan que serán insuficientes.

El nuevo plan del Gobierno, no obstante queda lejos de las peticiones del sector. El mismo día del anuncio del nuevo plan de ayudas estaba prevista la presentación anual de ls resultados del ANFAC (la patronal de los fabricantes de automóviles en España), un acto que se acabó cancelando a última hora por petición expresa del Gobierno. Todo apunta a que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pretendía copar el protagonismo con su anuncio y evitar, de paso, las incómodas preguntas y respuestas del sector.