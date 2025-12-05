El Gobierno sospecha que el brote de peste porcina pudiera salir de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura está estudiando si el brote de peste porcina africana que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola (Barcelona) pudiera salir de un laboratorio. La hipótesis inicial era que el virus empezó a distribuirse por un bocadillo tirado por algún transeunte y que luego fue devorado por un animal. Y ahora los técnicos del Ministerio añaden la posibilidad de que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", según ha manifestado mediante un comunicado. En Bellaterra, cerca de la zona cero de contagios, está el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La Guardia Civil, por un lado, y los Mossos d'Esquadra, por otro, ya han iniciado investigaciones para poder esclarecer los hechos. "Prudencia y calma, el informe no es concluyente, dejemos trabajar a los científicos y a los técnicos", ha reclamado el conseller de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig, este viernes en rueda de prensa. "Llegaremos hasta el final para esclarecer el origen del virus", ha prometido.

Agricultura ha iniciado un estudio sobre el virus y ha identificado que el mismo es diferente al que actualmente circula por la UE -hay una decena de países afectados por la PPA-. Es decir, el brote catalán podría pertenecer a otro grupo genético y es “muy similar” al grupo que circuló en Georgia en 2007. "Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona -muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007-", reza el comunicado del Ministerio.

El nuevo informe que le han remitido los técnicos al Ministerio no descarta la hipótesis del bocadillo, como origen del foco, pero sí que abre una segunda vía de investigación. "Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección", afirma Agricultura.

"Necesitamos tiempo", ha reclamado Ordeig. "Seguiremos trabajando con los criterios de transparencia e información al minuto", se ha comprometido.