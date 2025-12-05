Xeal impulsa una nueva aleación en Cee

Xeal da un paso relevante en su estrategia industrial con el arranque de la producción de ferrosilicocromo en su planta de Cee. La compañía incorpora así, por primera vez en más de un siglo, una nueva ferroaleación a su catálogo, una apuesta pensada para abrir puertas en mercados estratégicos europeos y reforzar su posición internacional. La puesta en marcha de esta línea es posible tras la modernización integral de uno de los hornos de la fábrica, adaptado en tiempo récord para responder a las exigencias de la nueva aleación. Con esta actualización, la planta podrá alcanzar una producción anual aproximada de 25.000 toneladas, un volumen que consolida a Xeal como actor relevante en un sector marcado por la competencia global y el incremento de requisitos regulatorios.