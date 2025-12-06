Isabel Blanco: "La economía silver va más allá de los cuidados y genera empleo"

¿En qué momento os disteis cuenta que la despoblación y el envejecimiento podían ser una potencia industrial para la comunidad?

Castilla y León es eminentemente rural, y prestar los servicios en los pueblos es de media un 50% más caro. Por ejemplo, la ayuda a domicilio en el mundo rural es casi un 80% más costosa. Pero apostamos porque las personas vivan donde ellas quieren vivir, que es en su hogar, en el territorio. Y para ello hay que poner encima de la mesa medidas y programas que nos ayuden a fijar población, porque por un lado las personas se quedan en sus casas, pero además se genera empleo. Por cada 100 personas atendidas, se crean entre 60 y 70 puestos de trabajo que no se deslocalizan. Ahí además entra en juego un factor muy importante por el que la Junta lleva apostando toda esta legislatura: las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.

Precisamente, en centros como el HUB Tecnológico de La Aldehuela, en Zamora, se trabaja en diferentes proyectos centrados en la innovación tecnológica para los cuidados como robots-mascotas que hagan compañía a los más mayores.

Sí, o andadores inteligentes o gafas de realidad virtual que ayudan a las personas a realizar ejercicios físicos o cognitivos y que ya se utilizan en centros residenciales y en centros de día. Cuando hablamos de nuevas tecnologías es en sentido amplio: inteligencia artificial, pantallas, robótica... Y Zamora tiene que convertirse en ese gran polo de innovación. Como se demostró durante la pandemia, los servicios sociales tienen entidad propia para no ser la hermana pequeña de la Sanidad. Nos hemos hecho mayores y necesitamos contar con avances tecnológicos que nos van a ayudar, pero que nunca van a sustituir a los profesionales. Una anécdota muy curiosa que ocurrió en una residencia: una cuidadora nos contaba que una señora, a la que le costaba comunicarse, hablaba con un robot con el que estábamos haciendo una prueba piloto sin ningún problema, e incluso un día le contó que no se había tomado la medicación. Cuando la cuidadora le preguntó por qué no se lo contaba a ella, la señora le dijo que porque el robot no le regañaba.

Todo esto se engloba en la llamada economía silver. Pero, ¿qué significa ese concepto?

La economía silver es la que generan las personas más mayores. No sólo hablamos de cuidados, también de actividades de envejecimiento activo o de los viajes del club de los 60. También hay que vincularla a sectores tan importantes en Castilla y León como el turismo o la gastronomía. Es un concepto muy amplio que va más allá de los cuidados.

En cualquier caso, para potenciar aún más esa economía silver, ¿habría que reforzar la Ley de la Dependencia?

El problema es la financiación del Estado. La Ley establece que la dependencia se tiene que financiar al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, pero en estos momentos el Estado solo pone un 36% en Castilla y León.

Otro de los objetivos de la Junta es atraer empresas. ¿Qué medidas se han puesto en marcha?

Castilla y León es una comunidad en la que estamos apostando por una fiscalidad favorable para las empresas. Contamos con incentivos y con ayudas en ámbitos como la innovación, la competitividad o la internacionalización; y también estamos creando suelo industrial en todas las provincias. Ya estamos viendo los resultados porque Castilla y León es atractiva para invertir.

¿La educación qué papel juega para lograr atraer y retener talento que pueda trabajar en estas empresas?

La comunidad es pionera y líder en educación, tal y como recoge el informe PISA. Y hemos hecho mucho trabajo, como la gratuidad de 0 a 16 años o la apuesta por programas de conciliación. Muy importante es también la Formación Profesional. Vamos a poner en marcha el programa FP STEM Mujer para animar a las chicas más jóvenes a que se incorporen a ciclos técnicos y a que sigan rompiendo barreras.

Y hablando de mujeres, en cuanto a violencia machista, ¿cree que se está actuando correctamente desde las instituciones?

Está claro que el Partido Socialista tiene que dejar de dar lecciones y empezar a trabajar de verdad por las mujeres. Las últimas noticias que llegan desde el PSOE constatan que el feminismo que predican no coincide con el que practican. Asistimos atónitos, día sí y día no, a noticias que hablan de hechos vergonzosos. Ya hemos visto numerosas referencias del comportamiento del señor Ábalos con las mujeres: casting de prostitutas, trato denigrante y machista… Los últimos titulares van para el señor Salazar y las denuncias que se han conocido después de cinco meses de ser presentadas. ¿De esto tampoco sabía nadie nada en el PSOE? El presidente Sánchez tiene entonces un serio problema de información. Echamos de menos a las voces femeninas del PSOE clamando contra estos hechos. No sabemos donde están las procuradoras socialistas de Castilla y León sin condenar rotundamente estos comportamientos y la ocultación que se ha hecho de ello durante meses. Estamos asistiendo a un escenario donde queda demostrado que algunos partidos son puro titular y campaña publicitaria pero sus políticas son un escaparate que trata de ocultar conductas verdaderamente indecentes.