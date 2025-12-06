La Navidad más cara de la historia tensiona los bolsillos de los coruñeses

Tanto compradores como comerciantes afrontan unas Navidades complicadas. Los primeros porque llegan a las fiestas con los precios disparados y la sensación de que cada euro cunde menos que el año pasado. Los segundos porque encaran la campaña con más incertidumbres que certezas y con un objetivo muy modesto, como resume el presidente de la Federación de Comercio de A Coruña, José Antonio Seijas: «Con no ir a peor nos conformamos».

El último estudio de la Asociación Española de Consumidores (AEC) confirma que estas serán, en términos de gasto, las Navidades más caras de la historia. El informe sitúa en 1.147 euros el desembolso medio previsto por persona en la provincia de A Coruña, incluyendo alimentación, ocio y regalos. Es una cifra ligeramente inferior a la media española, que asciende a 1.300 euros, pero que supone igualmente un esfuerzo mayor para las economías familiares, que tendrán que gastar más para llenar menos la cesta.

Seijas comparte este diagnóstico. «Estoy totalmente de acuerdo con el resumen del estudio y en que van a ser las Navidades más caras de la historia», apunta. Y subraya que el encarecimiento «no solo se nota en los productos tradicionales de estas fechas, como los dulces o el marisco, sino en todas las categorías». La subida, insiste, no nace ahora. «Este incremento de precios no solo va a ser en estas Navidades, ya viene de tiempo atrás, de todo este año y también del anterior», recuerda.

Inflación

La inflación acumulada de los últimos meses ha ido empujando al alza el precio de la mayoría de alimentos y servicios que forman parte del consumo navideño. «La energía y el transporte han subido y ese incremento se repercute en los productos. Como todo sube, los productos no se salvan», resume Seijas. Ni los menús de Nochebuena o Fin de Año, ni los turrones, ni las comidas fuera de casa, ni las salidas de ocio escapan a este contexto.

En la provincia de A Coruña, el estudio desglosa las principales partidas de gasto: la alimentación concentrará unos 333 euros por persona; la compra de juguetes rondará los 255; y el ocio, unos 214 de media. A esta suma se añaden otros conceptos, como los regalos o la lotería, que completan el presupuesto hasta esos 1.147 euros previstos. Una cantidad que muchos hogares solo podrán asumir ajustando otras partidas durante el resto del año.

El comercio local percibe con claridad el cambio de hábitos. «Los productos para celebrar la Navidad ya se están comprando ahora y los están congelando», explica Seijas, que observa cómo una parte de los consumidores adelanta las compras para intentar esquivar nuevas subidas o aprovechar ofertas puntuales.

También los regalos han cambiado de calendario. «Los regalos, que antes eran muy relevantes en esta época, ya no son lo que eran, por el Black Friday y las rebajas; pasa lo mismo con la ropa», señala. Buena parte de las compras que antes se concentraban en diciembre se han desplazado a noviembre, lo que diluye el impacto de la campaña navideña en la facturación del pequeño comercio.

En este escenario, las expectativas de la Federación de Comercio de A Coruña son prudentes. Nadie espera una campaña brillante. El objetivo, admiten, es resistir. El alza de precios ahoga a las familias, que recortan o reordenan gastos, y al mismo tiempo presiona los márgenes de los comerciantes, que asumen parte del incremento de costes para no frenar aún más la demanda. Seijas lo resume con realismo: «La subida en Navidad no es puntual. No van a incrementarse ahora los precios y luego en enero bajarán. Eso no va a suceder».

El resultado es un clima en el que se mezclan la preocupación y la resignación. Los consumidores intentan mantener la ilusión navideña, especialmente en lo que se refiere a los niños y a los juguetes, pero vigilando cada ticket. Los comerciantes, por su parte, miran al calendario con la esperanza de salvar la campaña y aguantar el tirón de un año complejo. Esta Navidad, la más cara de la historia, llega con menos euforia y más cautela, y con una aspiración muy modesta que, en palabras de Seijas, sintetiza el sentir del comercio: «Con no ir a peor nos conformamos».