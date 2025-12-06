Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos del grupo Inditex

VJ Maintenance Facility Services es una mercantil con sede en Cangas especializada en «montaje, reparaciones y mantenimiento de estructuras metálicas» y cuyos orígenes se remontan al año 2000. Fue la contrata seleccionada en su día por el grupo Inditex para su centro logístico Plataforma Europa, en Zaragoza, y prestó idénticos servicios en la base de Arteixo. Pero el deterioro de la empresa —protagonizó impagos con la plantilla, lo que motivó una huelga de sus trabajadores en octubre de 2024— obligó a la compañía textil a cambiar de proveedor. VJ Maintentance, que en el ejercicio fiscal de 2023 anotó una cifra de negocios de 7,14 millones de euros —no hay balance presentado de 2024— dice adiós.

El juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha emitido un edicto en el que notifica el concurso voluntario de la empresa y la apertura de fase de liquidación; los acreedores tienen un mes para notificar sus créditos.

La última memoria depositada en el Registro Mercantil incluye el informe de auditoría con opinión desfavorable al presentar « patrimonio y fondo de maniobra negativos de importes significativos». «Debido a la situación patrimonial y financiera, consideramos que los factores señalados por los administradores no son suficientes para satisfacernos de que exista una alternativa más realista que aceptar la quiebra del principio de empresa en funcionamiento». La auditora llamó la atención en su análisis de su dependencia de un único cliente. VJ Maintenance tenía más de 100 trabajadores en Zaragoza cuando su contrato con Inditex quedó cancelado.