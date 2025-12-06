Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triple alianza por el modelo energético

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, manifestó que la visión que «inspira la política económica» de la Xunta es generar una triple alianza estable entre lo público, lo privado y la sociedad para impulsar el modelo energético e industrial de Galicia.

