La vivienda de segunda mano registra en Galicia la mayor alza jamás vista

Con barra libre crediticia y unos precios que se revalorizaban casi al minuto, la compra de vivienda en los primeros años de este siglo era algo así como invertir en oro: apuesta segura. Los precios medraban una media de dos puntos porcentuales por trimestre, sobre todo en nuevas promociones, de modo que el rendimiento positivo se daba por hecho. Todo saltó por los aires con el estallido de la burbuja, sí, pero el mercado no deja hueco para la morriña: la vivienda se está encareciendo más ahora que en aquel momento de jolgorio, y también más rápido. Un ejemplo: en el tercer trimestre de 2007 los precios anotaron un alza en Galicia del 2,2% respecto a los tres meses anteriores; ahora ese porcentaje está en el 3,2% intertrimestral, como concretó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Más aún: no hay registros de una revalorización de la vivienda de segunda mano tan fuerte como la actual en la comunidad, del 13,8% en el último año. Sin tener en cuenta el tipo de propiedad (nueva o usada), los precios se incrementaron de media el 13,4%.

Por encima notablemente de los valores del conjunto de España, por cierto, donde se anotó un alza general del 12,8%, un crecimiento también histórico y el segundo más alto en cifras interanuales desde el primer trimestre de 2007. También a nivel nacional el mercado más caliente es el de la vivienda de segunda mano, donde las subidas interanuales ascienden hasta el 13,4%, el mayor porcentaje de toda la serie histórica. Nunca este tipo de vivienda había registrado aumentos tan altos, aunque se sitúa solo un 6% por encima de los máximos alcanzados en septiembre de 2007.

Por el contrario, los precios de la obra nueva han mostrado una cierta estabilización a escala española. Adquirir un inmueble a estrenar era en septiembre un 9,7% más costoso que en el mismo mes de 2024, pero los crecimientos se han ralentizado, es decir, sigue subiendo, pero a ritmos más moderados. Solo en el último trimestre, los precios de la vivienda nueva aumentaron un 0,6% —no sucede lo mismo en Galicia, con un avance del 2,2%— mientras en la segunda mano un 3,3%. Así las cosas, y tomando como referencia el índice, comprar una casa ahora en suelo gallego es un 25,6% más caro que en los tiempos de la burbuja inmobiliaria; en toda España, casi otro 21%.

¿Y ahora?

La gran incógnita en el mercado es si en los próximos trimestres los precios seguirán subiendo al mismo ritmo. Todos los agentes confían la vivienda seguirá encareciéndose, principalmente impulsada por un desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda. «Estos crecimientos se acentuarán en 2025, sobre todo, en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras, que tienen una gran capacidad de atracción, ejerciendo de polos de atracción de movimientos migratorios y de compradores extranjeros», apunta María Matos, portavoz de Fotocasa.

En la misma línea, Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, añade: «Se inicia la segunda mitad del 2025 acumulando un año creciendo por encima del 10% y marcando valores récord, como consecuencia del gran dinamismo que está viviendo el mercado. Hay una demanda muy activa que, alentada por la previsión de aumentos de precio y la situación de tipos de interés, está adquiriendo vivienda a ritmos que no se veía desde la burbuja inmobiliaria. A esta realidad hay que sumarle la de la oferta escasa y consecuentemente el aumento en los precios que estamos viendo. Esta es una situación que difícilmente cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante».