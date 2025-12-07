Latinoamérica empuja los beneficios de Bimba y Lola

Aunque el desembarco a todos los efectos no se formalizará hasta el arranque del nuevo año, la web corporativa de Bimba y Lola recoge ya la incorporación de Carlos Soler-Duffo al consejo de administración en calidad de independiente. Es, como destaca la compañía, un «experto en retail y branding en los sectores de moda, belleza y lujo, con más de 30 años de experiencia internacional». Los últimos 13 en Tous, donde fue director general y después CEO. «Me siento muy feliz y muy honrado», apuntó el ejecutivo tras el anuncio del fichaje por parte de la marca «que admiro por su creatividad, autenticidad y visión». «Estoy convencido de que será una etapa de aprendizaje, disfrute y contribución —añadió en una publicación en su perfil de Linkedin—, y espero poder aportar mi experiencia para ayudar a que esta gran marca siga creciendo y fortaleciendo su identidad única». Uxía Domínguez, cofundadora y presidenta de la firma gallega, le devolvió los halagos. La llegada de Soler-Duffo «aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico».

Bimba y Lola adapta ese plan estratégico «continuamente» para «incluir los nuevos riesgos existentes». «Lo que ha permitido una evolución positiva del volumen de negocio a lo largo de los años y una inversión sostenida en aspectos clave para su crecimiento», señala el grupo en el informe no financiero de su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 28 de febrero, que acaba de publicar. Entre los pilares para cimentar la expansión señala la nueva sede central de Vigo, la automatización de las operaciones logísticas y el desarrollo de sistemas de gestión.

«Por lo tanto, en el medio y largo plazo se espera continuar la senda del crecimiento, apoyada en la fuerza y potencial del producto y la marca». Las ventas rebasaron los 234 millones de euros en 2024, un 3% más que el ejercicio anterior. El 54% de la cifra de negocio se concentró en España: 126,9 millones de euros, lo que supone un alza del 2,7%. La actividad en el resto de la UE creció el 12,3% (40,8 millones); se estancó en América (58,4 millones) y en Asia (7,1 millones); y en Oriente Medio menguó el 31% (664.000 euros). La fuerte inversión ejecutada a lo largo del ejercicio lastra el resultado general y, particularmente, en el mercado nacional.

El beneficio pasó de 6,1 millones en 2023 a 1,5 millones en 2024. En el caso de España, el ejercicio cerró con pérdidas de 877.500 millones de euros. Los países con mayores ganancias se localizan en Latinoamérica. Fueron Chile (1,4 millones), México (747.000 euros) y Colombia (432.700 euros). Hubo resultado positivo también en Singapur (227.900 euros), Portugal (226.300), Ecuador (115.800), Francia (44.600), Panamá (29.500), Polonia (9.500), Alemania (8.800) y Países Bajos (7.900). Los números rojos en Estados Unidos rondaron los 315.000 euros (320.300 en 2023); y los 146.400 en China (259.800 el año precedente).

A 29 de febrero, Bimba y Lola tenía 310 tiendas, 21 más que un año atrás. Son 172 establecimientos propios, 107 puntos de venta en centros comerciales y 31 franquicias, el modelo usado para empezar a operar en Paraguay, Venezuela, Andorra, Grecia y Filipinas. La plantilla aumentó en 65 trabajadores y alcanza en total los 1.761.