Iberdrola se lleva el ‘Gordo’ de las ayudas a grandes baterías con tres proyectos en Galicia

Iberdrola ha sido la gran beneficiada en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos Feder 2021-2027. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) le ha concedido más de 170 millones de euros para desplegar baterías, sistemas de bombeo y almacenamiento térmico en seis comunidades autónomas.

Galicia se sitúa en el centro de esa ofensiva. La eléctrica instalará tres baterías de almacenamiento (BESS) en la comunidad: dos en la provincia de A Coruña, en los parques eólicos de Montetreito y Pedregal-Tremuzo, y una tercera en Muras (Lugo). Estos sistemas formarán parte de un conjunto de 11 baterías repartidas también por Extremadura, Castilla y León, Asturias y Andalucía, con una potencia media de 35-40 MW. Cinco se hibridarán con plantas fotovoltaicas, otras cinco con parques eólicos y una funcionará como instalación autónoma. En total, Iberdrola destinará 130 millones de las ayudas a cofinanciar esas 11 baterías, 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico —ubicados en Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía— y 18 millones a ampliar la capacidad de la central de bombeo de Torrejón, entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.

La compañía subraya que el almacenamiento eficiente es una pieza clave para avanzar en la electrificación y la descarbonización, al facilitar la integración de más generación renovable en el sistema. Iberdrola ya es líder en potencia de almacenamiento mediante hidráulica y bombeo, con 4,5 GW instalados, y ha sido pionera en España en el uso de baterías hibridadas con parques solares y eólicos.

Con este paquete de ayudas, la energética refuerza su huella industrial en Galicia y consolida a la comunidad como uno de los polos de referencia en el despliegue de grandes baterías en el sistema eléctrico español. La compañía prevé un efecto tractor sobre empleo local, industria auxiliar y nuevas inversiones vinculadas a la cadena de valor renovable.