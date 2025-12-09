Hacienda recauda hasta octubre en Galicia casi tanto como en todo 2024

En la recaudación de la Agencia Tributaria en octubre coinciden las declaraciones mensuales habituales, las correspondientes al tercer trimestre de retenciones e IVA de las pymes, el pago fraccionado de las empresas personales de ese mismo periodo y el segundo desembolso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades con la liquidación del semestre central del ejercicio. Es el momento del año con mayores ingresos. Alcanzaron los 52.823 millones de euros, un 5,9% más que en octubre de 2024, según el balance que acaba de publicar el organismo. El volumen acumulado desde enero ronda los 278.600 millones tras un incremento del 9,3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque en términos homogéneos el avance llega al 10,8%.

La subida hasta septiembre fue ligeramente mayor, del 11,9%. La «pérdida de intensidad» en el crecimiento de los ingresos homogéneos se debe, «principalmente, aunque no de forma exclusiva», detalla Hacienda, a la evolución de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades: aumentaron alrededor de un 4%, frente al casi 14% de marzo. «La razón es la notable desaceleración de los beneficios en los grupos consolidados, que en el primer trimestre declararon resultados positivos con un incremento del 23,5% respecto al año anterior y en el segundo pago reportaron un aumento del 4,8%», explica. En el resto de grandes tributos, en cambio, el repunte «continuó siendo considerable» al calor del empuje de la economía, el mercado laboral y el consumo.

El gravamen que abonan las empresas en función de sus ganancias es, de hecho, el que peor comportamiento muestra en Galicia. Entre enero y octubre dejó 1.530 millones de euros, lo que supone un recorte del 3,7% en comparación con el mismo periodo del año precedente. Pese al freno de Sociedades, la cesta de la Agencia Tributaria en la comunidad va camino también de un máximo histórico. La recaudación hasta octubre roza los 10.100 millones de euros después de un ascenso del 10,9% y, a falta de tres meses para completar el año, prácticamente se sitúa en los mismos niveles de ingresos de todo el 2024 (10.900 millones de euros).

Entre los dos pagos a cuenta, el Impuesto sobre Sociedades deja una inyección de algo más de 36.000 millones de euros en el conjunto del Estado. El freno es menos duro en las compañías no integradas en grupos. El alza en este caso pasa del 5,8% al 5%. Tampoco se nota este efecto en las pymes, donde el incremento es muy similar al del primer trimestre, el 12,1%.

El IRPF no da ninguna señal de cambio de marcha. Su aportación engordó el 10,6% en Galicia y roza los 4.500 millones de euros. Las retenciones del trabajo se elevaron el 7% (3.882 millones); el 9,6% los pagos fraccionados (303,7 millones); el 16,8% el resultado de la declaración anual de la Renta (750,3 millones); y el 26,5% el resto de ingresos brutos (391,5 millones).

En todo el país, la recaudación del IRPF medró el 9,4% (el 10,7% en términos homogéneos), acercándose a los 120.000 millones. La Agencia Tributaria identifica «cierta estabilidad en el aumento de la masa salarial» en las grandes empresas con tasas en el entorno del 7,5% y superiores al 2% en el caso de tipo efectivo. «La creación de empleo en estas empresas está mejor que a comienzos de año, pero las subidas salariales se han frenado con respecto al año pasado (alrededor de un punto) y a lo que se observaba en los primeros meses de este», cuenta el organismo.

En las pymes, en cambio, la tendencia se da la vuelta. El empleo y las subidas salariales se contienen, pero el tipo efectivo crece con más intensidad, impulsado los ingresos del tercer trimestre el 8,1%, por encima de los dos trimestres anteriores y del acumulado anual (7,4%). Los ingresos por retenciones del trabajo en las administraciones públicas aumentaron el 7,8% desde enero, siguiendo un camino de «estabilidad». En las empresas personales lo hacen el 9,6%.

Del resto de retenciones destacan las de las rentas de capital mobiliario con un «crecimiento apreciable» de 9,7% en lo que va de 2025; el 19,6% en las ganancias patrimoniales en fondos de inversión; y el 4,8% en las retenciones por arrendamientos.

La recaudación del IVA se disparó el 19,2% en Galicia (3.536 millones de euros) y el 9,6% en toda España (88.879 millones). Sin la recuperación de los tipos en los productos energéticos y la alimentación básica, la subida sería del 6,9%. La normalización fiscal tras las rebajas aplicadas para contener la crisis inflacionista que estalló en 2022 influye de lleno, además, en los Impuestos Especiales. Rozaron los 19.300 millones de euros, un 5,2% más que entre enero y octubre de 2024. Restando los ingresos vinculados a los cambios normativos, la tasa se quedaría en el 1,1%. En Galicia se mantiene en negativo: 92,7 millones, un 3,3% menos.

El de Hidrocarburos arrastra un rebote del 1,7% gracias al mejor comportamiento en los últimos meses; el del Tabaco creció el 5,3%; el del Alcohol cae el 2,1%, a pesar de la mejora de octubre; el de Electricidad lleva un aumento casi nulo; y el de Envases de Plástico No Reutilizables sube el 4,9%.