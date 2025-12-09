Inditex retoma el vuelo y acecha al club que factura 40.000 millones y gana 6.000

Existe una tradición en Hijos de Rivera. Lo recuerda a menudo su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera: cada vez que la matriz de Estrella Galicia cambia la primera cifra de alguna de sus grandes magnitudes —ventas, beneficios o litros vendidos—, en la casa se toman una caña para celebrarlo. En 2023 lo hicieron por partida doble, al superar por primera vez los 100 millones de ingresos y los 500 millones de litros.

En Inditex, los festejos son más comedidos, pero todo indica que este año el grupo textil también ha puesto a enfriar un par de botellas. Tras un primer trimestre débil, un segundo flojo y un tercero que ha devuelto la confianza en su modelo de negocio, la compañía se encamina a modificar la primera cifra de dos magnitudes clave: facturación y beneficio. A final de 2025 superará, por primera vez, los 40.000 millones de ingresos y los 6.000 de ganancias, dos marcas reservadas el año pasado a solo 17 corporaciones europeas.

La clave está en los resultados que presentó la semana pasada. En los nueve primeros meses, la empresa elevó su beneficio un 3,9%, hasta los 4.622 millones y superó el 2% que esperaba el consenso. Las ventas avanzaron un 2,7%, hasta los 28.171 millones, un 6,2% a tipo de cambio constante. Un crecimiento moderado en apariencia, pero con un componente cualitativo determinante: el tercer trimestre, tradicionalmente uno de los más relevantes para la compañía, recuperó el pulso perdido en la primera mitad del año.

Empresas europeas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000 / L. O.

Entre agosto y octubre el beneficio neto aumentó un 9%, hasta los 1.831 millones, el nivel más alto jamás alcanzado por la empresa en este periodo. Las ventas crecieron cerca del 5%, hasta los 9.814. Ese dinamismo —superior al previsto tanto por el mercado como por varias casas de análisis— ha sido interpretado como la señal de que el grupo ha corregido el rumbo tras un inicio más tibio, condicionado por la desaceleración del consumo en algunos mercados.

El tercer trimestre no solo confirmó la mejora, sino que preparó el terreno para el periodo más fuerte del ejercicio fiscal, que va del 1 de febrero al 31 de enero. Las primeras cuatro semanas del cuarto trimestre —entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre— registraron, según informó la multinacional, un incremento de ventas del 10,6%. El último cuarto de año es el tramo que concentra el Black Friday, la Navidad y las rebajas de enero, cuando el negocio se impulsa por las mayores ventas. El año pasado, en ese mismo periodo, la facturación del grupo alcanzó los 11.210 millones, un 8,4% más. Ahora, con un arranque más robusto, los analistas descuentan un cierre especialmente intenso.

El contraste con el primer trimestre es ilustrativo. Entre febrero y abril el grupo había registrado 8.274 millones en ventas (+1,5%) y 1.305 en beneficio (+0,8%). Un arranque que evidenciaba contención y que llevó a varios analistas a rebajar previsiones. Pero el tercer trimestre ha invertido la curva y ha devuelto al grupo los argumentos que lo han sostenido históricamente: crecimiento sólido, mejora del margen bruto y contención del gasto operativo.

Ese giro permite volver a mirar hacia el club europeo al que aspiraba cuando arrancó el ejercicio. En 2024, solo 17 empresas en Europa alcanzaron simultáneamente los 40.000 millones de facturación y los 6.000 de beneficio: entre ellas, Volkswagen, Shell, TotalEnergies, Allianz, Nestlé, Roche o HSBC.

El desempeño del tercer trimestre ha reactivado la convicción de que, en 2025, Inditex entrará definitivamente en esa lista. Tras cerrar 2024 con 38.632 millones en ventas y 5.866 de ganancias, los analistas preveían inicialmente un avance más moderado: se iba a quedar a las puertas de los 40.000 millones de ingresos mientras superaría por poco los 6.000 de beneficio. Con los datos del tercer trimestre, esa expectativa ha mejorado: las previsiones actuales sitúan la facturación en torno a los 40.191 y el beneficio cerca de los 6.160.

De confirmarse las previsiones, 2025 será recordado como el año en el que la textil dio un nuevo salto: el ejercicio en el que cambió de dígito en ventas y ganancias y se consolidó entre el reducido grupo de multinacionales europeas capaces de operar en estas dos magnitudes. Un hito que, en la sede de Arteixo, quizá no se celebre con una caña como en la cervecera vecina, pero que marcará un nuevo capítulo en la historia de una empresa que vuelve a mirar de frente al club de los muy grandes.