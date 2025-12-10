Clun y Leche Celta crean CoRural: un gigante lácteo con 1.400 ganaderos y 600 millones de negocio

CoRural ya tiene nombre y propósito: convertirse en el gran operador lácteo de Galicia. Clun y Leche Celta acaban de sellar un acuerdo para constituir una nueva empresa que unirá la base cooperativa de la primera con la capacidad industrial y comercial de la segunda. La alianza, pendiente aún de la autorización de Competencia, nace con una ambición clara: situar al ganadero en el centro y garantizar estabilidad, eficiencia y futuro para la mayor potencia productora de leche de España.

La nueva corporación integrará, según las previsiones, a 1.400 productores, 800 trabajadores, ocho plantas industriales y moverá un volumen de negocio de 600 millones de euros. Junto a sus capacidades industriales, el grupo reunirá marcas de gran reconocimiento como Celta, Feiraco, Clesa y Únicla.

CoRural aspira a asegurar un suministro estable, ampliar la capacidad de recogida y transformación, diversificar categorías y responder con mayor agilidad a las demandas tanto de los consumidores como de la distribución. El objetivo es reforzar la sostenibilidad económica de las explotaciones y competir en prácticamente todas las categorías lácteas.

Industria y territorio

La alianza se construye sobre dos trayectorias complementarias: el arraigo cooperativo de Clun, muy vinculado al territorio rural gallego, y la solidez industrial de Leche Celta, que en los últimos años ha impulsado inversiones clave para modernizar el sector. Desde ambas entidades coinciden en que este paso permitirá fortalecer la cadena de valor, mejorar la competitividad de las granjas y contribuir al desarrollo económico del sector en Galicia.

Los firmantes posan en la Ciudad de la Cultura delante del pionero Mapa de Fontán, el primero realizado con criterios científicos modernos en España, un emblema del progreso ilustrado y de la identidad de Galicia / ECG

Una vez que Competencia dé luz verde, está previsto que José Ángel Blanco, presidente de Clun, asuma la presidencia de CoRural. La dirección ejecutiva quedará en manos de Javier Bretón, actual director general de Leche Celta, y Juan Gallástegui, director general de Clun. La sede social se ubicará en Santiago.

“Una oportunidad”

Gallástegui destaca que CoRural “da respuesta a una demanda histórica del sector: crear un gran grupo lácteo en Galicia sobre una base cooperativa fuerte, como sucede en los principales grupos europeos”. Bretón, por su parte, subraya que “juntos seremos más grandes y eficientes”, uniendo fuerzas para optimizar procesos, diversificar productos y afrontar mejor los cambios de ciclo del mercado.

Con esta alianza, el sector lácteo gallego se prepara para una nueva etapa marcada por la estabilidad, la modernización y la ambición industrial. CoRural quiere ser la palanca que impulse ese salto adelante.