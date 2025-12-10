Huelga en el comercio textil de A Coruña contra el convenio estatal: cierre de tiendas y concentración ante Zara

El comercio textil de la provincia de A Coruña vive hoy una jornada de huelga convocada por CIG y UGT en protesta por las pretensiones de la patronal ARTE —que agrupa a compañías como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Uniqlo o Kiabi— de impulsar un convenio estatal que, según los sindicatos, supondría un retroceso sustancial en las condiciones laborales respecto al vigente convenio provincial de comercio vario.

Al mediodía, más 700 trabajadores, sobre todo mujeres, con silbatos y pancartas, se han concentrado ante la tienda de Zara en la calle Compostela, en el centro de A Coruña, para visibilizar su rechazo a la negociación que se desarrolla en Madrid, donde hoy está prevista una nueva reunión de la comisión negociadora. Después, se han manifestado en los alrededores de la plaza de Lugo.

La movilización, que ha reunido a personal de distintas cadenas del sector, ha transcurrido entre consignas contra el “abaratamiento laboral” que, denuncian, implicaría el futuro texto estatal. Aproximadamente 2.500 dependientas de 40 empresas están llamadas a la huelga, según cifras de los sindicatos.

La huelga ya tiene efectos visibles en el comercio de la ciudad. Algunos establecimientos han cerrado al mediodía y otros operan con plantillas reducidas o con restricciones de acceso debido al seguimiento del paro.

Salarios más bajos

CIG y UGT sostienen que el borrador del convenio estatal supondría salarios entre 2.000 y 3.000 euros anuales inferiores a los actuales en la provincia. También alertan de la eliminación de los complementos ligados a la antigüedad, de recortes en permisos y licencias, de la obligación de trabajar en domingos y festivos, de una mayor flexibilización de calendarios y horarios y de la reducción del complemento percibido en situaciones de incapacidad temporal. Un conjunto de medidas que, insisten, “desmantelaría derechos consolidados” y restaría capacidad de presión en una negociación colectiva próxima.

Los sindicatos consideran que la propuesta de ARTE constituye “un ataque directo” a las condiciones laborales del personal del sector y advierten de que la firma del convenio estatal supondría “una marcha atrás de décadas”. Por ello, explican, la convocatoria de huelga se decidió “de urgencia” tras comprobar la orientación de las conversaciones que se desarrollan a nivel estatal.

Por su parte, la patronal asegura que el convenio estatal busca unificar criterios y ofrecer un marco común para todas las compañías del sector, para simplificar la gestión y facilitar la movilidad laboral dentro de grandes grupos con implantación en todo el Estado. Los sindicatos rechazan esta justificación y sostienen que la unificación encubre un intento de reducir costes salariales a costa del personal.

Las centrales no descartan ampliar el calendario de movilizaciones si la patronal mantiene su propuesta y llaman a las empresas del sector a “rectificar y respetar” el marco provincial vigente.