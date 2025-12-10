Room Mate supera, pese al rechazo de Sandra Ortega, el concurso de acreedores

Room Mate ha conseguido cerrar por fin su concurso de acreedores pese a la resistencia de Ferrado Inmuebles, la sociedad inmobiliaria de Sandra Ortega y único acreedor que trató de frenar la conclusión del procedimiento. El Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid ha declarado finalizada la fase de liquidación y ha acordado el cese de la administración concursal en un auto fechado el pasado 13 de noviembre. La oposición de Ferrado —integrada en la patrimonial Rosp Corunna, que gestiona también las participaciones de Sandra Ortega en Inditex y PharmaMar— retrasó casi un año la clausura del concurso. Según adelantó Expansión, fue el único acreedor que se manifestó contra el informe final de liquidación presentado en noviembre de 2024, un trámite habitualmente previo al cierre.

El juez, sin embargo, rechazó las pretensiones de Ferrado y dio vía libre al proceso iniciado en 2022, cuando la cadena hotelera solicitó concurso voluntario tras no prosperar su petición de rescate a la SEPI.

El cierre llega en un momento de estabilidad para la compañía fundada por Kike Sarasola, que continúa como presidente ejecutivo mientras la propiedad está en manos del fondo estadounidense Angelo Gordon y del gestor Westmont Hospitality Group. El proceso concursal queda así cerrado, pero el frente judicial de Sandra Ortega permanece abierto. Rosp Corunna mantiene litigios con varias entidades financieras en torno a la validez de las cartas de patrocinio que habrían respaldado la financiación del grupo hotelero. Entre tanto, Room Mate encara una nueva etapa con buenos resultados: la cadena cerró 2024 con 128,5 millones en ingresos y un ebitda de 28,3 millones, cifra que confirma su recuperación operativa.