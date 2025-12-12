El BBVA defiende tener «escala» para ser el banco más eficiente del país

Peio Belausteguigoitia, country manager del BBVA España, defendió ayer que la entidad cuenta con la «escala suficiente» para seguir siendo «el banco más eficiente, el que más crece y el más rentable que hay en España», al tiempo que advirtió de la «anomalía» de precios que vive el mercado hipotecario y del desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda.

Belausteguigoitia repasó en el Foro Financiero de Prensa Ibérica la posición del BBVA en el mercado español. Recordó que, contando el dividendo de 0,32 euros por acción, la revalorización acumulada de los títulos ronda el 24%, con una capitalización «ligeramente por encima de los 100.000 millones de euros». En términos de negocio, subrayó que el BBVA es el segundo banco en banca de particulares y el tercero en banca de empresas, lo que, a su juicio, demuestra que la entidad tiene «una escala más que suficiente» para competir en todos los segmentos.

Destacó que el saldo de crédito de la entidad ha crecido alrededor de un 8% en el último año y defendió las decisiones tomadas por el BBVA en los años de tipos bajos, «anticipando que el entorno podía cambiar» y gestionando con prudencia el riesgo y la rentabilidad.

Belausteguigoitia analizó el mercado hipotecario y apuntó que el Banco de España sitúa el tipo medio de salida de las nuevas hipotecas fijas en torno al 2,6%-2,7%. «Eso significa que hay hipotecas que se están ofreciendo por debajo del coste de las entidades», recalcó. Algunas entidades han llegado a concentrar más del 30% de la nueva producción hipotecaria con estas ofertas, señaló, y ese nivel de precios no es sostenible, insistió. «La única regla económica que se cumple siempre es la de la oferta y la demanda», continuó. En España, dijo, se crean muchos más hogares nuevos respecto a las viviendas nuevas que se terminan y entregan.