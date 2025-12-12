Bruselas avala más fusiones bancarias para reforzar la integración europea

La UE ha comenzado a preparar el terreno para un nuevo impulso a las fusiones bancarias transfronterizas. Así lo dejó claro Alexandra Jour-Schroeder, directora general de Estabilidad Financiera (DG FISMA), en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica que tuvo lugar ayer en el Palau de Congressos de Cataluña, en Barcelona, al advertir de que, pese a la solidez del sector, el sistema financiero europeo sigue siendo «demasiado fragmentado» para afrontar los retos de la próxima década.

Según la responsable comunitaria, los bancos europeos se encuentran hoy en una posición robusta, con niveles de capital elevados, liquidez holgada y una morosidad reducida al 1,8%. La rentabilidad también ha mejorado y el mercado ha empezado a reconocer este avance mediante valoraciones más altas. Sin embargo, Bruselas considera que esta evolución positiva no es suficiente. El continente, afirmó, necesita entidades «con mayor escala y capaces de operar a través de fronteras» si quiere financiar proyectos industriales estratégicos y competir frente a los gigantes globales y los nuevos actores digitales. La Comisión constata que Europa continúa lejos de un verdadero mercado bancario único. En comparación con sus rivales internacionales, las entidades siguen siendo más pequeñas, menos rentables y con costes más altos, lo que encarece la financiación para empresas y consumidores. «El momento ha llegado para evaluar a fondo la competitividad del sector y avanzar en su integración», dijo. Bruselas ya ha iniciado consultas con el sector y prevé presentar sus conclusiones en el año 2026. El diagnóstico comunitario coincide con un momento de fuerte transformación tecnológica. La irrupción de fintech, neobancos y nuevos sistemas de pago está acelerando la competencia y obligando a las entidades tradicionales a invertir ingentes recursos en digitalización, ciberseguridad y resiliencia operativa. Para Jour-Schroeder, la respuesta no puede ser otra que ganar tamaño: solo bancos suficientemente grandes podrán absorber estos costes y competir en un mercado cada vez más globalizado.

A esta agenda se suma la reciente propuesta de integración de los mercados de capitales, presentada la semana pasada, que pretende eliminar barreras regulatorias, revitalizar la titulización y reforzar la supervisión europea. La Comisión aspira a un mercado financiero más homogéneo, donde la financiación pueda fluir sin fricciones y las entidades puedan operar sin las limitaciones actuales.

Bajo el título de Las nuevas formas de competencia de la banca, el III Foro Financiero de Prensa Ibérica se celebró ayer, organizado por El Periódico y el vertical económico del grupo, Activos, con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.