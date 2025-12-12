CaixaBank está «atenta» a las oportunidades que pueda dar el mercado

«Todo es susceptible de mejora». Así respondió Jaume Masana, director general de negocio de CaixaBank, a la primera pregunta que le planteó Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico, sobre qué retos tiene por delante CaixaBank desde su condición de primera entidad de España en banca de particulares. «Pensamos crecer más, creemos que tenemos capacidades en algunos segmentos», insistió el número 3 de CaixaBank, que afirmó que siguen «atentos» a las oportunidades que pueda dar el mercado.

Masana recordó que la entidad catalana con sede social en Valencia es un banco «de retail» y que el negocio bancario tradicional sigue siendo la base de sus resultados, junto con el segmento de los seguros. «Tenemos que invertir en conseguir muchos clientes, con los que ganamos un pequeño margen». Entre los nuevos ámbitos donde existe posibilidad de crecimiento, el directivo citó el del wealth management o banca privada, dirigido a patrimonios de más de 500.000 euros.

Uno de los secretos del modelo de CaixaBank, expuso Masana, pasa por el aprovechamiento de su escala para poder segmentar sus clientes y ofrecer productos en función de su perfil. «Nuestro tamaño y esta posibilidad nos están dando buenos resultados», afirmó.

Sobre los medios para atender a esos millones de clientes, Masana admitió que el reto pasa por adaptarse, aunque con un matiz. «Nos gustan los clientes omnicanal porque tienes más margen», dijo, en presencia de Anna Canela, consejera delegada de imagin, la entidad digital y dirigida a los clientes jóvenes del banco. Aun así, recordó que «los clientes más digitales lo son al 99%, porque siempre hay un día que necesitas algo físico». En este sentido, el directivo puso en valor la red de oficinas de CaixaBank —la más grande de la banca española con más de 4.000 sucursales— y matizó: «Estamos creciendo mucho, pero nuestra meta no es hacer clientes, sino ser su banco principal». Sobre el papel de la IA en el sector financiero, opinó que pasará a ser «una commodity», un bien que ofrecerá el conjunto de la competencia.