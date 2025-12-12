El gasto en pensiones en Galicia en 2026 será casi como el presupuesto de la Xunta

El próximo año, Galicia rozará un hito histórico: el dinero que se destinará al pago de las pensiones contributivas se acercará ya al volumen total de las cuentas de la Xunta. La factura prevista asciende a 12.817 millones de euros, un máximo nunca antes alcanzado en un solo ejercicio, que supone un incremento del 2,73% respecto al gasto estimado para 2025. En la práctica, el desembolso en pensiones equivaldrá al 90% del presupuesto autonómico para 2026, cifrado en 14.240 millones, lo que da una idea del peso de estas rentas en la economía gallega.

El cálculo se realiza a partir de los últimos datos disponibles, correspondientes a noviembre de este año. Ese mes se abonaron en la comunidad 787.659 pensiones contributivas.

Proyectando esa cifra sobre 2026 y aplicando la prestación media anual que percibirán los beneficiarios gallegos, se obtiene la nómina total: 12.817 millones. Es decir, incluso sin un salto brusco en el número de pensiones, solo por la actualización de las cuantías el gasto marcará un nuevo récord.

La clave está en la revalorización ligada a la inflación. En 2026, la pensión media en Galicia crecerá un 2,7%, el mismo porcentaje que la subida de los precios registrada el pasado noviembre.

Con ello, la prestación se situará en los 1.162,3 euros mensuales, lo que equivale a 16.268 al año repartidos en 14 pagas. Son 423 más al año que en 2025, un incremento que, multiplicado por casi 800.000 pensiones, explica buena parte del aumento de la factura.

Evolución del gasto en pensiones en Galicia / L. O.

Desde 2022, el sistema de pensiones se actualiza de acuerdo con el IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo de los jubilados y demás perceptores. La subida de 2026 será, no obstante, algo más moderada que la aplicada en 2025, cuando el ajuste fue del 2,8%. Aun así, el efecto acumulado de varios años de revalorizaciones y del propio envejecimiento de la población mantiene la curva de gasto claramente al alza. Solo en los últimos cinco años, el gasto en pensiones en Galicia se ha incrementado un 28,6%.

Al componente puramente nominal se suma la realidad demográfica. Galicia es una de las comunidades más envejecidas del país y cada año entran en el sistema nuevos jubilados que sustituyen a generaciones anteriores con pensiones más bajas. Los nuevos perceptores suelen haber cotizado más años y con salarios medios más elevados, lo que se traduce en prestaciones iniciales superiores y empuja también al alza la pensión media.

Este aumento del gasto no implica un desajuste directo en las cuentas, ya que las pensiones se financian con un sistema de caja única para todo el Estado. Sin embargo, la comparación entre los 12.817 millones que la Seguridad Social abonará en la comunidad y los 14.240 que manejará el Gobierno gallego en 2026 ilustra hasta qué punto las rentas de jubilación se han convertido en un pilar central del flujo de ingresos de muchos hogares.

La tendencia, además, refuerza el retrato de una Galicia cada vez más dependiente de estas prestaciones. El elevado volumen de pensiones garantiza una cierta estabilidad de consumo en amplias capas de la población, pero también evidencia un modelo económico muy condicionado por la evolución demográfica y por la capacidad del sistema público para sostener en el tiempo un esfuerzo financiero que no deja de crecer.