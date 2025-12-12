Los hijos de Isak Andic hablan por primera vez para conmemorar el aniversario de su muerte

Dieron un discurso ante la plantilla de Mango días después de que muriera su padre, el fundador de la compañía, pero no habían vuelto a pronunciarse en público al respecto. Hasta ahora. Los tres hijos de Isak Andic han depositado flores en la escultura de Jaume Plensa que esta cadena textil tiene en la entrada de sus oficinas centrales, en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), y han escrito una carta para conmemorar el aniversario de su fallecimiento, que difunde este viernes la agencia Europa Press.

Quien entonces era el hombre más rico de Catalunya, murió el pasado 14 de diciembre mientras realizaba una excursión con su hijo mayor, Jonathan Andic. La efeméride se cumple este próximo domingo y, con ella de fondo, él y sus hermanas, Judith y Sarah, se han escrito esta misiva en la que se refieren a su padre como un "empresario excepcional" y un "hombre generoso y comprometido con la sociedad".

"Llegó a Barcelona siendo apenas un joven con sueños enormes y una determinación que ya entonces sorprendía. Con el tiempo, ese sueño tomó forma y dio lugar a una empresa que se convertiría en uno de los grandes motores económicos del país y del sector de la moda", recuerdan en el texto. "Mango nació con el propósito de que la moda estuviera al alcance de todas las personas y ese espíritu sigue vivo en cada tienda, cada equipo y cada proyecto que hoy forma parte de la compañía", subrayan.

Sus tres hijos hablan de Andic como un hombre que "elevó el nombre de Barcelona y la proyectó al mundo con un orgullo contagioso". Gracias a su impulso –se explican sus hijos–, Mango se convirtió en un "puente" entre Barcelona y las grandes capitales del mundo. Desde el Passeig de Gràcia de Barcelona, donde el fundador de Mango abrió la primera tienda, hasta Oxford Street en Londres o la Quinta Avenida en Nueva York, "llevando el nombre de la ciudad que lo acogió a prácticamente todos los rincones del planeta".

"Trabajador incansable"

"Isak era un trabajador incansable. Solía decir que no descansaba hasta 'vaciar la maleta', una analogía de su esfuerzo constante desde sus inicios como vendedor. Su visión siempre fue clara: llevar Mango a las principales ciudades del mundo", subrayan sus herederos. Lo cierto es que la cadena cuenta con casi 3.000 tiendas repartidas en más de 120 países, de las cuales 280 se han inaugurado este 2025. "Él solía decir que Mango era una empresa que pertenecía a todas las personas que trabajaban o habían trabajado allí", sostienen Jonathan, Judith y Sarah en el documento, en relación con la "red global" de "millones" de clientes, empleados, proveedores y franquiciados que constituyen la compañía.

Para sus tres hijos, dicen ellos mismos, Andic fue, en el universo de la moda, "un visionario adelantado a su tiempo", ya que "rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos lo hacían". Recurren a su temprana apuesta por la venta 'online' o a la expansión internacional a través de franquicias.

Padre "cercano y afectuoso"

Los herederos del imperio Mango también aprovechan la carta para destacar el lado más personal del empresario. "Fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada", comparten. "Con la misma humildad con la que empezó vendiendo ropa en mercadillos siendo un adolescente, mantuvo siempre los pies en el suelo y una mirada cálida hacia los demás", destacan, en un comentario que cobra especial interés, dado que una de las razones que mantiene abierta la investigación por la muerte del empresario el día que paseaba con su primogénito, es la presunta tensa relación que durante tiempo habían mantenido padre e hijo.

La misiva termina subrayando que su memoria sigue viva en la actualidad no solo en la empresa que construyó o en los reconocimientos que recibió, sino en los valores que transmitió a sus hijos: "La determinación, la creatividad y la generosidad discreta", enumeran. "Su legado inspira el futuro de nuestra familia y de su obra empresarial", concluyen sus hijos.