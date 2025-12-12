Inditex se dispara a máximos en Bolsa y supera los 174.000 millones de valor

Inditex, la mayor cotizada de la Bolsa española y el principal motor empresarial de Galicia, ha marcado este viernes un nuevo máximo histórico en el parqué. Sus acciones han llegado a negociarse en torno a los 56,1 euros, con una subida cercana al 1,85% en la sesión, superando el anterior techo que rondaba los 56 euros y que se había quedado a las puertas hace un año. Con este impulso, la compañía alcanza una capitalización superior a los 174.000 millones de euros, una cifra que consolida su posición como referencia del mercado español y refuerza el peso de la firma de Arteixo en el índice.

El hito llega tras un cambio de tono muy visible en apenas dos semanas. Desde el día previo a la publicación de sus últimos resultados trimestrales, el valor acumula una revalorización cercana al 14%, un avance que contrasta con un ejercicio que, durante meses, se movió entre la apatía y la corrección. De hecho, en buena parte de 2025 la cotización llegó a estar por debajo del cierre de 2024: entre mediados de marzo y principios de diciembre el precio se debilitó y en agosto tocó un mínimo en torno a los 40,8 euros. En el conjunto del año la acción suma ya más de un 12% de subida.

El detonante del rally es claro: los resultados del tercer trimestre (agosto a octubre) han sido leídos como una señal de fortaleza operativa y de capacidad para sostener márgenes en un contexto de consumo más moderado. Inditex comunicó un beneficio trimestral récord de 1.831 millones de euros, un 9% más, junto con una subida del 4,9% en ventas, hasta 9.814 millones. En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (del 1 de febrero al 31 de octubre), el grupo elevó su beneficio neto a 4.622 millones, un 3,9% más que un año antes.

Más allá de los números, el mercado también ha premiado los mensajes de tracción comercial recientes. En particular, ha gustado el arranque del cuarto trimestre: la compañía apuntó una mejora de ingresos a precios constantes del 10% en el primer mes, un dato que, para muchos analistas, ayuda a explicar por qué la acción ha pasado de moverse en el entorno de los 42 euros a comienzos de septiembre a situarse ahora por encima de 56. Desde el 10 de septiembre, la revalorización roza el 30%.

Máximos tambien del Ibex

La mejora de Inditex coincide, además, con un momento simbólico para la Bolsa española: el Ibex 35 ha rebasado por primera vez los 17.000 puntos, reforzando el clima positivo en el mercado y dando más visibilidad a las grandes compañías que tiran del índice.

Las casas de análisis han reaccionado en cascada al buen momento por el que pasa Inditex. Bank of America habló de “camino despejado” tras la presentación de resultados y reiteró su recomendación de compra, elevando su precio objetivo hasta los 60 euros. Desde eToro, el analista Javier Molina subrayó que la compañía consolida una transición hacia un posicionamiento más “premium”, visible en inversiones en tiendas emblemáticas y en proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología, al tiempo que advertía de que el mercado vigilará si Inditex es capaz de mantener el listón que se ha marcado. En IG, Sergio Ávila apuntó que, a corto plazo, los datos respaldan que Inditex mantenga la prima frente al sector, aunque con expectativas “muy altas”.

Entre las revisiones más optimistas destaca Citi, que sitúa el objetivo en 63 euros. Berenberg lo eleva hasta 62, mientras Santander lo ajusta a 58,4 euros. Otras firmas también han movido ficha: Goldman Sachs ha incrementado su valoración a 59 euros, y Deutsche Bank ha pasado de 48 a 53 euros.