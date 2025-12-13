Las pensiones subirán en Galicia unos 30 euros el próximo año

Además de la habitual panorámica que ofrece sobre la evolución del coste da la vida, el dato de la inflación de noviembre es especialmente relevante por dos razones. Permite hacerse una idea de cuánto habrá que rascarse el bolsillo a las puertas de la Navidad, la época de mayor volumen de compras de todo el año; y desvela la tan esperada revalorización de las pensiones en el ejercicio a punto de estrenarse. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer que el Índice de Precios al Consumo (IPC) repuntó una décima el mes pasado, dejando la variación anual en el 3%. La media de los últimos meses, que es el cálculo utilizado para revisar las prestaciones contributivas, se sitúa en el 2,7%. Y ese será la subida a aplicar en la nómina de los pensionistas en enero, la que se percibe en febrero.

El incremento será de alrededor de 30 euros en el caso de Galicia. La cuantía media pasará de los 1.131,8 euros mensuales en la actualidad a 1.162 euros. En el caso de las pensiones de jubilación, la media escalará de los 1.297 euros a 1.332 euros, 35 euros más. Es el principal pago del sistema, con 490.000 retirados. La pensión de viudedad, con 183.000 perceptores en la comunidad, engordará 21,5 euros, hasta los 820 euros de media. La de incapacidad permanente crecerá en 29 euros; en 14 euros la de orfandad; y 19 euros la de en favor de familiares.

La última reforma de las pensiones estable que, en el caso de las máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050. En 2026 la base máxima de cotización subirá en torno a un 3,9% (se situará en unos 5.101 euros mensuales) y se incrementará con el IPC y un 0,115% a mayores.