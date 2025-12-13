Los sueldos en Galicia solo crecen un punto más que la inflación desde 2020

El récord suena bien, pero no siempre se traduce en alivio. Galicia cerró 2024 con un salario medio anual superior a los 24.000 euros, el más alto desde que existen datos (1999). La pregunta, sin embargo, no es solo cuánto se cobra, sino cuánto rinde. Y ahí aparece el matiz que enfría la euforia: desde 2020, los sueldos han subido apenas un punto por encima de la inflación.

El salario medio anual en la comunidad se situó en 24.232 euros durante el año pasado, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Son 980 euros más que en 2023 y un avance del 4,2%. En paralelo, crece el número de personas que perciben rentas salariales: 1.106.738 residentes en Galicia cobraron una nómina.

Mejora mínima

La comparación con los precios ayuda a explicar por qué la mejora se percibe como mínima. El jornal medio de 2024 fue un 21,8% superior al de 2020. En ese mismo periodo, la inflación acumulada subió un 20,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La diferencia es de 1,3 puntos.

Dicho de otro modo: en cuatro años, el incremento de las remuneraciones solo ha conseguido rascar unas décimas de poder adquisitivo, una ganancia real tan estrecha que cualquier desviación —una cesta de compra más cara por hábitos familiares, una vivienda con más peso en el presupuesto o un recibo energético más alto— borrar el avance.

Además, la inflación es un promedio: mide la evolución general de los precios, pero no lo que paga cada hogar. Por eso, aunque el dato agregue un ligero margen a favor de los honorarios, la sensación cotidiana es la contraria si el gasto se concentra en partidas que han tensionado más los presupuestos desde la pandemia. La lectura de fondo es que Galicia ha batido su récord salarial, pero lo ha hecho corriendo casi a la misma velocidad que los precios.

El informe del IGE dibuja, además, una realidad desigual. Los emolumentos medios de las mujeres crecieron un 4,7% en 2024, por encima del 3,9% de los hombres. Aun así, persisten diferencias por género: el de los hombres fue un 21,6% superior al de las mujeres. El patrón se repite en el conjunto del Estado.

La distancia con España se estrecha, pero no desaparece. En 2024, el salario anual a nivel nacional fue de 24.962 euros, también el valor más alto de la serie. La media estatal supera en un 3% a la gallega. En 1999, esa brecha era del 7,2%. El informe también destaca que Galicia presenta una distribución de las nóminas por tramos menos desigual que España, una forma de decir que el reparto entre niveles salariales está algo más comprimido.

Hay más pistas en cómo se reparte la masa salarial por edades. Según el IGE, la población trabajadora gallega está más envejecida que la española: la proporción de personas con más de 55 años supera a la media estatal en 1,5 puntos. Los menores de 36 años pesan menos en Galicia, con un 27,1% frente al 31,9% de España. Y ese 27,1% de jóvenes recibe el 18,3% de la masa salarial. En el tramo de 46 a 55 años, el 28,7% de las personas asalariadas absorbe el 33,5%.

El mapa provincial también rompe la idea de una Galicia homogénea. A Coruña es la única provincia que supera la media gallega, y lo hace en un 7,1%. Aplicada esa diferencia sobre la media autonómica, el sueldo coruñés se situó en los 25.952 euros. En Pontevedra, fue un 4,3% inferior a la media gallega, lo que equivale a 23.190 euros. En Lugo, con un 6,3% menos, rondó los 22.705. Y en Ourense, con un 8% menos, se quedó en los 22.293.

Galicia alcanza máximos salariales, pero la mejora real desde la pandemia ha sido mínima. Los números confirman que, tras años de precios al alza, la nómina ha corrido lo justo para no quedarse atrás y apenas para avanzar.