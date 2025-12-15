La deuda pública se modera al 103,2% del PIB, pero rebasa los 1,7 billones por primera vez

La deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, ha superado por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre del año, aunque ha moderado su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103,2% según los datos adelantados por el Banco de España este lunes.

La cifra del 103,2% del PIB se sitúa dos décimas por debajo respecto al porcentaje registrado en el segundo trimestre de este año (103,4%) y baja en un punto frente al 104,2% del tercer trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6%).

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.

En términos absolutos, la deuda pública (1,709 billones de euros) ha crecido en 18.408 millones de euros, un 1,09% más, respecto al segundo trimestre del año. Frente al tercer trimestre de 2024, el endeudamiento se ha elevado en 73.599 millones, un 4,5% superior.