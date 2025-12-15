La inversión inmobiliaria en España se equipara con Francia en el tercer mejor año de la historia

La inversión inmobiliaria en España alcanzará los 17.000 millones de euros en 2025, la tercera más alta de toda la serie histórica, según el consenso de las ocho firmas de consultoría que conforman la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI). En concreto, el volumen de operaciones este año en territorio nacional crecerá un 30% con respecto a 2024, mientras en la Unión Europea se ha mantenido estable, equiparándose al total del registrado en países del entorno, como Francia.

"El balance de 2024 es positivo en un entorno de inestabilidad internacional. El inmobiliario ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía española, a pesar del problema estructural de acceso a la vivienda existente, fruto del desequilibrio entre oferta y demanda", resumió Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la patronal de la consultoría que aglutina a BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills.

"Esperamos que 2025 sea el segundo mejor año de la historia para la inversión inmobiliaria, solo por detrás de 2019 y 2022. España es el mercado más atractivo de Europa y está en el 'top-10' del mundo", aseguró Enrique Losantos, consejero delegado de JLL en España, en un desayuno informativo este lunes. Por su parte, Mikel Echavarren y Adolfo Ramírez-Escudero, presidentes de Colliers y CBRE, respectivamente, añadieron: "El crecimiento en la inversión rondará el 30% con respecto a 2024 y rondaremos los 17.000 millones de euros".

En esta línea, Jesús Silva, director general de Cushman & Wakefield, recordó que superar los 10.000 millones de euros es merecedor del calificativo de "buen año". Ramírez-Escudero, de CBRE, mantiene que el gran secreto para este éxito es que "España está ofreciendo a los inversores crecimiento económico", que, entre otros hitos, ha permitido un "aterrizaje fuerte" de la deuda privada y las primeras operaciones 'core' (las más seguras) en activos comerciales y oficinas. Sobre la vivienda, Carlos López, consejero de Catella, recordó que en España ha ganado una población de medio millón de personas, lo que ha provocado un "desequilibrio grande" porque la oferta de vivienda no ha aumentado, entre otros aspectos, por la falta de suelo finalista.

Inversión inmobiliaria en Europa

En el entorno europeo, Alejandro Campoy, director general en de Savills, apuntó que las cifras de España se equipararán con las de Francia, país que en su mejor año ha llegado a registrar más de 50.000 millones de euros en transacciones, lejos aún de otros países como Alemania, cuyo récord está en 120.000 millones. El directivo destacó también que "España está de moda" y alertó que tarde o temprano esto cambiará y la inversión regresará a los países antes mencionados. "Solo España e Italia van a contracorriente", añadió Echavarren, de Colliers.

En 2025, los volúmenes de inversión se han mantenido estables con respecto a 2024 en el Viejo Continente, comportamiento diferencial al de nuestro país. Por ejemplo, en el sector logístico, "mientras la inversión cayó en el entorno europeo", en España se ha mantenido "lineal y plana", según Ignacio Martínez-Avial, consejero delegado de BNP Paribas Real Estate. En este sentido, Humphrey White, consejero delegado de Knight Frank, mantiene que "España se ha convertido en un mercado líquido en todo el ciclo inmobiliario", en contraposición de lo que ocurría en el pasado, cuando los inversores internacionales solo desembarcaban en nuestro país cuando las rentabilidades en el extranjero se habían ajustado.