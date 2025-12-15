El Suroeste Ibérico refuerza su alianza para afianzar su situación en Europa

Badajoz acoge este martes 16 de diciembre una jornada concebida para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular. El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo.

El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, editora de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, con la implicación de Diario de Córdoba y El Correo de Andalucía, cabeceras también del mismo grupo, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.

Impulsa pone el foco en un espacio que suma más de siete millones de habitantes si se consideran ambos lados de la frontera. Solo en el lado español, el Suroeste (Extremadura y Andalucía occidental) supera los 5,5 millones de personas, a los que se añaden los territorios portugueses de Alentejo y Algarve, con alrededor de 1,5 millones de habitantes. Una área que cuenta con recursos energéticos, capacidad agroalimentaria, patrimonio cultural y posición geoestratégica, pero que arrastra déficits históricos en infraestructuras, conectividad y visibilidad. Prensa Ibérica plantea el foro como una herramienta para pensar el territorio de forma conjunta, reforzando la alianza hispanolusa como palanca de crecimiento y superando una visión periférica que ha condicionado su desarrollo durante décadas.

La apertura institucional contará con la intervención del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, además de representación de la Junta de Andalucía. Prensa Ibérica plantea esta iniciativa como parte de su compromiso con los territorios en los que está presente, apostando por el análisis riguroso y la generación de espacios de debate que contribuyan a activar oportunidades económicas y sociales. El consejero delegado del grupo editorial, Aitor Moll, estará en la clausura.

El AVE Madrid-Lisboa, eje vertebrador hacia Europa

Uno de los ejes centrales del foro será el debate sobre infraestructuras, con especial atención al AVE Madrid-Lisboa por Extremadura, considerado clave no solo para la conexión entre España y Portugal, sino para la vertebración del sur peninsular con el norte de Europa.

Esta cuestión centrará la mesa ‘Alcaldes por el Suroeste’, que reunirá a Carlos Moedas, alcalde de Lisboa; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; e Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, moderada por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura.

Sectores estratégicos

El foro reunirá a directivos de referencia de sectores clave para el desarrollo del territorio. Participarán Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, y Miguel Ángel Leal, CEO de la división de Acero de CL Grupo Industrial, en diálogos moderados por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica. Otros bloques contarán con la participación de Joaquín Segovia, director territorial sur de Telefónica; Manuel Vázquez, CEO de Conesa Group; Pedro Antonio Martínez, director de Agrobank en Castilla-La Mancha y Extremadura; Eduardo Fernández, director general de Apis Group; y Pablo Da Rold, director general de Monliz España. Estas mesas estarán moderadas por periodistas del grupo como Ascensión Martínez Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz, y Juan Carlos Lozano, coordinador de Activos.

La energía y la transición hacia un modelo sostenible ocuparán un espacio central, con expertos del ámbito empresarial y universitario, en una mesa moderada por Rafael Romero, director de Diario Córdoba. El debate se conectará con el reto del arraigo, abordado desde distintas perspectivas por Andrés López, CEO de Vitaly; Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura; y José Domingo Gutiérrez, director territorial de Mapfre Extremadura, en una mesa moderada por Marisol López del Estal, directora de El Periódico Extremadura.

El papel de las diputaciones en la cohesión territorial también estará presente, con la participación de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, en diálogos moderados por Marisol López del Estal e Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

La dimensión cultural y patrimonial del Suroeste será analizada en una mesa que reunirá a Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza; y Carmen Carvalheira, representante municipal de Évora, reforzando el enfoque transfronterizo del foro y la importancia de la cooperación hispanolusa también en el ámbito cultural y turístico.