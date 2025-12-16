Parlem anuncia la compra de los activos de Avatel en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana

El consejo de administración de la operadora móvil virtual Parlem ha aprobado la compra de los activos de Avatel en Catalunya, Baleares y una parte de los de la Comunidad Valenciana. Según ha informado este martes el grupo Parlem en un comunicado, la operación culmina el proceso de negociación iniciado el pasado mes de julio y que supone, en la práctica, la integración de Parlem en el grupo Avatel, ya que como pago por la adquisición de los activos de Avatel, ésta pasará a controlar el 50,1% del capital de la operadora virtual catalana. La operación supone integrar bajo la marca Parlem el negocio de Avatel en esas comunidades así como de determinados contratos operativos asociados, que en su conjunto permitirían generar sinergias de red estimadas de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales para la empresa tras la adquisición en un plazo de cinco años. Parlem pasará a controlar el negocio en Catalunya, Baleares y Levante de Avatel mediante la adquisición de la sociedad Fibracat Telecom, S.L.U.

Según las estimaciones preliminares divulgadas por Parlem, el perímetro objeto de la adquisición aportaría un volumen de facturación superior a 20 millones de euros y un ebitda superior a 6 millones de euros. Como resultado de esta operación, y aplicando las sinergias previstas, la facturación de Parlem podría superar los 70 millones de euros en 2026 y el ebitda podría situarse en los 14 millones de euros, señala el comunicado de la operadora.

Parlem factura actualmente del orden de 50 millones de euros. Fundada en Catalunya en 2014, la firma hizo una apuesta decidida por el compromiso con el territorio y la cultura catalana, con especial énfasis en la utilización del catalán en las comunicaciones con los clientes y en su publicidad. La operación de compra de Avatel pretende acelerar la expansión de la compañía en territorios de habla catalana, que de otra manera había topado ya con excesivos problemas de expansión. Como elemento novedoso supone que Parlem tendrá acceso a la red física que gestiona Avatel. Parlem proporcionaba hasta ahora tarifas de móvil (con cobertura de Yoigo/Orange) y servicios de fibra y ADSL, con especial atención a precios y atención al cliente. Funcionaba hasta ahora como un Operador Móvil Virtual (OMV), sin servicios de red propios. Entre los accionistas de Parlem figuran inversores institucionales como Inveready, Ona Capital, GVC Gaesco, Andbank y Gesiuris, el fundador Ernest Pérez-Mas, y la familia Domínguez (dueños de Mayoral), entre otros.

Avatel sí tiene red propia

Avatel es el quinto operador de telecomunicaciones de España y tiene red propia. Se ha ido especializando en los últimos años en instalar servicios de fibra óptica, telefonía móvil y televisión en pequeñas y medianas poblaciones, zonas rurales y costeras, donde a menudo otros operadores no llegan, impulsando la digitalización y cerrando la brecha digital con servicios convergentes para particulares y empresas. Ofrece internet de alta velocidad (incluso 10 Gbps con tecnología XGSPON) y paquetes que incluyen plataformas como Prime Video. Esa tecnología permite conexiones con velocidad simétrica. Su penetración en Catalunya había topado con el gran peso de otras grandes operadoras con red propia y la entrada en el capital de Parlem le permite dar un giro a su política comercial y expansión en Catalunya. Los principales accionistas de Avatel son Víctor Rodríguez (presidente, con aproximadamente el 50,1% del capital a través de un hólding familiar) y el fondo de inversión Inveready (con el 49,9% restante), tras una operación de compra autorizada en mayo de 2025 que reconfiguró su estructura accionarial, pasando el control a estas dos entidades.

Ampliación de capital no dineraria

Abanca Investment Banking ha sido el asesor financiero del grupo Parlem. La contraprestación por la adquisición de los activos y contratos se llevaría a cabo mediante una ampliación de capital no dineraria, con la emisión de acciones de nueva emisión de Parlem, tomando como referencia una valoración de la compañía de 84,4 millones de euros, equivalente a un precio de 4,25 euros por acción. Esta operación daría lugar a la atribución de acciones representativas del 50,01% del capital social de la sociedad.

Sin cambios en la estructura directiva

La operación no supondrá cambios en la estructura directiva del grupo y el fundador, Ernest Pérez-Mas, seguirá ocupando el cargo de presidente del consejo de administración y Xavier Capellades el de consejero delegado. Con la aprobación de los términos y condiciones vinculantes, el Consejo de Administración de Parlem ha acordado iniciar un proceso de 'due diligence' que incluirá una revisión legal, fiscal y laboral completa de los activos y contratos objeto de la operación. El cierre definitivo de la transacción quedará sujeto a la superación satisfactoria de todas las condiciones de este proceso y a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, recuerda Parlem.