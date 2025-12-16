La Xunta alegará contra el nuevo plan energético del Gobierno central

Apenas un día antes de que culminase el periodo hábil para ello, la Xunta anunció ayer que alegará contra el nuevo plan energético del Gobierno central para el periodo 2025-20300 que, según denunció el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, «reserva apenas un 2,8% de la inversión total» para Galicia.

Esta será, precisamente, uno de los principales argumentos de la Xunta que buscará lograr, por lo menos, el 6,7% de la inversión total —exactamente el mismo grado que contó durante el periodo 2015-2020—. Para ello, el Ejecutivo gallego recuerda que Galicia aportó durante el 2024 el 8,8% de la generación eléctrica en el conjunto del Estado y recuerda que este plan debería «promover la cohesión territorial», permitiendo la generación de riqueza al otorgar «facilidades» para instalar proyectos industriales que precisen de conexión energética.

En este sentido, el titular del Ejecutivo autonómico aseguró tras la reunión del Consello da Xunta que «hay más de una docena de proyectos estratégicos que no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades de energía» con la nueva planificación del Gobierno central, en la que los nuevos megavatios para Galicia «no llegan a 2.000 frente a los 8.000» que solicitaba el Gobierno gallego.

Más allá del grado inversor, que en palabras de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, supone «una nueva discriminación» para Galicia después de que en la planificación 2021-2026 el Gobierno previese menos de un 1% de inversión en la red, la Xunta critica también el destino que se barrunta para esos fondos.

Así, entre las propuestas en las que el Gobierno autonómico incide en sus alegaciones, están la de una subestación de transporte en la zona central y oeste de Lugo. Según incidió Lorenzana , la inexistencia de infraestructuras de transporte eléctrico en esta área de la provincia lucense pone en serias dudas su futuro industrial. Sin ir más lejos, esa conexión es fundamental para la viabilidad del proyecto de Altri en Palas de Rei.

La Xunta considera necesaria también la puesta en marcha de una nueva subestación en la zona de Curtis-Teixeiro (A Coruña), donde existen proyectos de centros de datos e hidrógeno verde.

En definitiva, la conselleira de Economía lamentó que esta planificación puede terminar por «condenar» y «hacer morir» proyectos estratégicos.