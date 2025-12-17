Bruselas levanta el veto a la venta de coches a combustión a partir de 2035

La automoción ya tiene lo que esperaba. La Comisión Europea atendió finalmente las reclamaciones de la industria, así como de algunos países como Alemania o Italia (no así España, por ejemplo), y anunció el levantamiento del veto a los coches con motor a combustión que estaba proyectado para 2035. En concreto, Bruselas explicó que se permitirá la venta de híbridos enchufables y vehículos de rango extendido más allá de esa fecha, como ya se adelantó en las últimas fechas, aunque con algunos condicionantes. La decisión llega en un paquete de medidas que trae una buena noticia para Stellantis Vigo: la CE también suaviza la normativa de emisiones sobre las furgonetas.

El paquete de medidas comunicado ayer por la tarde, que ya se esperaba para el pasado martes, se perfiló «para apoyar los esfuerzos del sector en la transición hacia una movilidad limpia». Incluye una serie de flexibilizaciones de las normas sobre emisiones para los automóviles nuevos, eliminando la prohibición efectiva de los motores de combustión tras meses de presión del sector y de los Estados miembro, que alertaban sobre la necesidad de salvaguardar la industria en un momento de crisis que unía la complicada reglamentación a la baja aceptación del coche eléctrico, la «invasión» de las marcas chinas y la difícil coyuntura arancelaria global.

Así, «por el lado de la oferta» Bruselas alude a «una revisión de las normas vigentes sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas y una modificación específica de las normas para vehículos pesados». Por otro lado, el de la «demanda», propone una iniciativa para descarbonizar las flotas de empresa con objetivos nacionales. La medida estrella es el levantamiento efectivo del veto al motor a combustión en 2035. A partir de ese año los fabricantes deberán cumplir un objetivo de reducción de las emisiones de escape del 90%, en comparación con el objetivo actual de una reducción del 100%. Eso sí, el 10% restante deberá compensarse mediante el uso de acero con bajas emisiones de carbono fabricado en la UE o con el uso de combustibles sintéticos y biocombustibles. Con ello, se permitirá la venta de híbridos enchufables, los vehículos de autonomía extendida y los microhíbridos .

Entre las medidas también figura la que ya adelantó en su momento el vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, sobre la rebaja de requisitos para los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas, como recogió este medio en su momento. Así, se reduce el objetivo de reducción de la contaminación para finales de esta década, pasando del 50% al 40%, debido a que «la adopción de los vehículos eléctricos ha sido estructuralmente más difícil» en este segmento. Una medida clave para grupos como Stellantis, líder en el segmento, y para algunas de sus plantas, principalmente la de Vigo, casa de las furgonetas K9.