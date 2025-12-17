Criteria se refuerza como mayor accionista de Naturgy y eleva su participación al 26%

El repliegue del gigante BlackRock en el accionariado de Naturgy desata nuevos movimientos en plena reordenación de capital. Criteria, el brazo inversor de Fundación LaCaixa, ha aprovechado la operación de venta paricial ejecutada la semana pasada por BlackRock para reforzar su posición como mayor accionista de la energética y eleva su participación hasta casi el 26% del capital, según los registros de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

CriteriaCaixa ha aumentado su participación con la adquisición de cerca de un 2% adicional de acciones de Naturgy, y recupera así parte del peso que perdió con la 'autoopa' que ejecutó la energética este mismo año (entonces pasó del 26,7% a cerca del 24%). La entidad comandada por Isidro Fainé se coloca ahora ahora con un 25,98% de la principal gasista y tercera mayor eléctrica de España, desde el 23,96% que tenía hasta la semana pasada. Criteria compró 19,6 millones de acciones extra por 485 millones de euros (a razón de 24,75 euros por título, el precio al que ejecutó la venta exprés GIP-BlackRock).

El brazo inversor de LaCaixa gana peso de nuevo en Naturgy con la venta parcial ejecutada por el gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo. El fondo GIP, controlado por BlackRock, cerró la pasada semana la colocación acelerada en bolsa de un 7,1% del capital de la energética española por 1.703 millones de euros, con un descuento de más del 5% por debajo del precio de cierre de las acciones de la compañía en bolsa. Tras la operación, GIP rebajó su participación del 18,5% al 11,4%, pero BlackRock ha aflorado posteriormente una participación mayor y ha comunicado a la CNMV que controla un 12,6% de Naturgy.

GIP-BlackRock inicia una nueva reordenación del capital de Naturgy con esta venta parcial, tras años de tentativas de reorganización del accionariado, con una opa finalmente fallida por parte de Abu Dabi y una autoopa lanzada por la propia energética para recortar las participaciones de sus grandes accionistas y elevar el capital que cotiza en bolsa. Fuentes del mercado dan por hecho esta operación supone el inicio de una desinversión ordenada de uno de los grandes accionistas de la energética, que así lo tiene planteado entre sus objetivos tras cumplir su ciclo inversor en la compañía.

Tras la operación de venta, BlackRock-GIP dejó de ser segundo mayor accionista de la compañía. El núcleo de grandes socios seguirá comandado por Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, ahora con casi un 26%, y le acompañarán la entente de los fondos CVC y Corporación Financiera Alba (otro de los candidatos a ir reduciendo su presencia en Naturgy), con un 18,6%, y el fondo australiano IFM, con un 15,2%.

Nuevos equilibrios en el consejo

La venta parcial del paquete de GIP empuja a nuevos cambios en el consejo de administración de Naturgy, tras la revolución de hace unos meses, y el fondo perderá al menos uno de sus tres asientos y, en principio, sumando nuevos consejeros independientes. El grupo amplió su órgano rector de 12 miembros hasta 16, de acuerdo con el reparto de capital que entonces se daba y dar más representación a sus grandes socios.

Entonces se concedió un segundo asiento al fondo australiano IFM, pero también ganaron peso los otros grandes accionistas, con CriteriaCaixa pasando de tres a cuatro consejeros dominicales y GIP-BlackRock y CVC elevando su peso de dos a tres membros. El consejo cuenta actualmente con tres consejeros independientes y su presidente como consejero ejecutivo. En el caso de la firma inversora GIP/BlackRock los miembros en el consejo de administración que quedó conformado en la última junta de accionistas son Martin Catchpole, Raj Rao y Lucy Chadwick.

Movimientos para una reordenacion

Tras meses de negociaciones, el grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, decidió en junio de 2024 desistir de entrar en el capital de la energética española y romper las conversaciones con Criteria para lanzar una opa conjunta para tomar el control del grupo. Una operación histórica que iba a servir para dar salida del capital de Naturgy tanto a GIP como a CVC, entonces con participaciones ligeramente por encima del 20% cada uno. Tras ese intento fallido, la compañía buscó otras alternativas para reorganizar su accionariado.

Naturgy ejecutó una reordenación histórica de su accionariado a través de una ‘autoopa’ de 2.300 millones que completó el pasado junio. La energética compró acciones propias para revenderlas en el mercado y así ganar liquidez en bolsa para poder volver a los índices MSCI, que son referencia clave para monitorizar el desempeño de los mercados financieros globales y son ampliamente utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas.

La principal gasista española y tercera mayor eléctrica completó la ‘autoopa’ para comprar algo más de un 9% de su capital en manos de sus actuales accionistas. La compañía lanzó una oferta de recompra a un precio de 26,5 euros por acción y un desembolso total de 2.332 millones, a la que acudieron casi 2.900 de sus accionistas y también su núcleo duro de socios (CriteriaCaixa y los fondos GIP-Blackrock, CVC-Alba e IFM), que redujeron voluntariamente sus participaciones en el grupo.

La operación permitió a Naturgy llevar la autocartera hasta el máximo legal del 10%, sumando las acciones propias ya en manos de la compañía y las adquiridas a sus socios, y el plan pasaba posteriormente por colocarla de manera progresiva en el mercado para elevar las acciones cotizando en bolsa. El objetivo era poner fin al estrangulamiento que sufría su cotización por el bajísimo free float cotizando en bolsa y que había provocado su salida de los índices MSCI en 2024. Según el folleto de la opa, el grupo se daba hasta 2027 para volver a vender estas acciones, pero no ha esperado tanto.

Ya en agosto y a principios de octubre, Naturgy procedió a la venta de casi un 9% de su autocartera, operaciones que le permitieron elevar su 'freat float' al 18,7%, un umbral con el que abría la puerta para esta reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales en la revisión del pasado noviembre. El restablecimiento del capital flotante y el regreso a los índices MSCI son un objetivo clave del plan estratégico 2025-2027 del grupo presidido por Francisco Reynés, lanzado el pasado mes de febrero. Y la compañía lo consiguió apenas cinco meses después de completar la ‘autoopa’.

La venta parcial de BlackRock sirve así a Naturgy para avanzar en uno de los grandes objetivos de su plan estratégico, que es elevar el capital que cotiza libremente en bolsa. El free float de la energética pasa con la venta del 18,7% hasta cerca del 24% (teniendo en cuenta que un 2% de la participación colocada por BlackRock ha acabado en manos de Criteria).