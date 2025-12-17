Hacienda aclara que los pagos entre particulares por Bizum no hay que declararlos

El Ministerio de Hacienda ha aclarado que los nuevos controles sobre cobros y pagos con tarjeta o sistemas que operan mediante números de teléfono móvil como Bizum solo afectan a los profesionales y empresarios, no a los particulares. En una nota aclaratoria publicada en su página web, subraya que «solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España» y quedan excluidos los particulares.

La actualización de las obligaciones informativas de las entidades financieras aprobadas en abril incorpora a las entidades de pago y de dinero electrónico. Estas obligaciones de información pasan a ser mensuales, en lugar de anuales, sin importar cual sea el importe. Hasta ahora solo se informaba de los cobros con tarjeta a partir de 3.000 euros.