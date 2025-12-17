Hijos de Rivera lanzará cada mes una cerveza efímera de bodega en solo 12 bares de toda España

En otro paso más para agrandar su portfolio y demostrar su férrea apuesta por la innovación, Hijos de Rivera lanza Fugaces, una nueva línea de cervezas de bodega que hará llegar cada mes un sabor nuevo a una selección de 12 bares en toda España para «poner en valor la autenticidad de sus cervezas sin pasteurizar, recién salidas de fábrica». Todas las recetas serán limitadas. No se repondrán, «lo que convierte cada cerveza en una oportunidad exclusiva para los amantes de la mista», señala la corporación presidida por Ignacio Rivera.

La gama se estrena con la Estrella de Navidad, hasta ahora solo disponible en formato regalo. «Como cada año, la receta se renueva combinando malta Pilsen de cebada cultivada en Galicia y lúpulos gallegos con un toque navideño de jengibre, reflejando el saber hacer, creatividad e innovación de los maestros cerveceros», señalan los responsables de Hijos de Rivera, que anticipa que a lo largo del próximo 2026 saldrán al mercado las recetas Lupia, Red Vintage, Black Coupage o Rivera Reposada, «entre otras».

¿Cuáles son los locales en los que está disponible? Tres en Vigo (La Porchaba, Pits y la Tita Rivera); dos en A Coruña (Cuatro Caminos y Sampaio Matogrande); uno en Santiago (La Galiciana); uno en Lugo (Ho Gruf); uno en Viveiro (La Conservera); y el resto se reparte por Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz. «Con Fugaces, Hijos de Rivera refuerza su vocación de servicio a los clientes de Cerveza de Bodega y su espíritu artesano, acercando recetas únicas en un formato que marca la diferencia», explica el grupo, que subraya la importancia de reducir el impacto ambiental al no necesitar envasado.