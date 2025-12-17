La patronal eólica propone una reunión con TSXG y Xunta para intentar desbloquear el sector

A pesar del bloqueo judicial y la raquítica expansión de nuevas instalaciones en los últimos seis años, incluido este 2025, Galicia es todavía un territorio de referencia para la eólica. Es la tercera comunidad en número de parques (186); la cuarta con más potencia operativa, casi 4.000 megavatios (MW); la cuarta también en generación (8.636 gigavatios hora en 2024); y la primera tanto en empleo (3.692), como en impacto directo en el Producto Interior Bruto (PIB), alrededor de 360 millones de euros de los 3.737 millones que el sector inyecta en el conjunto del Estado. «¿Y por qué Galicia está aquí? Por el componente industrial», explicó ayer Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), durante la presentación del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024 encargado a Deloitte.

Por eso preocupa «mucho» lo que está sucediendo con la paralización masiva de proyectos desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Un drama enorme», asegura la patronal del sector porque los casi 3.000 MW suspendidos cautelarmente generarían 4.000 puestos de trabajo y permitirían atraer nuevas industrias consumidoras que demandan producción verde para implantarse en suelo gallego. «Es una situación grave desde el punto de vista del futuro de la economía de la región y del futuro de la competitividad de la economía española por lo que esa eólica puede aportar al sistema», remarca Juan Virgilio Márquez.

El decálogo de retos y prioridades de la AEE para el corto plazo reserva un lugar privilegiado para el caso de Galicia. El aval del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la tramitación, particularmente al momento en el que las administraciones piden los informes sectoriales de los organismos con competencias en la evaluación de impacto ambiental, se ha topado de frente con la decisión del TSXG de anular definitivamente la autorización de la Xunta al parque que se llevó a la corte de Luxemburgo, aunque con un giro en las razones: no se tramitó conjuntamente con la línea de evacuación.

La AEE se salta por una vez su premisa de no hablar nunca de proyectos en concreto para revolverse contra los magistrados gallegos. «Esa línea está ya operativa», indica el director general de la organización. «Cuando se solucionan las dudas, buscan nuevas interpretaciones que vuelven a paralizar los proyectos», lamenta Juan Virgilio Márquez, que admite «la incapacidad» del sector para explicar qué está ocurriendo. «Es dañino y destructivo», afirma.

«Ojalá pudiéramos encontrar un entendimiento y una solución, que se generase una interpretación inequívoca por parte de todos», apela. Cuáles son las reglas, qué aspectos no se interpretan igual por todas las partes y cuáles deben modificarse «regulatoriamente hablando». «Eso no nos compete a nosotros, pero entendemos que no es algo fácil —continúa—. Mientras tanto, las empresas están asfixiadas y descolocadas porque no saben qué hacer en Galicia». De momento asumen que no queda otra que ir uno a uno recurriendo en casación al Tribunal Supremo

La AEE no ve «una solución a día de hoy» para el desbloqueo general. «Salvo –añade— que los tribunales se sienten con los promotores y con la Xunta y acuerden cuál es la interpretación de todo esto». Para impedir la caída en tromba de los proyectos que, por el freno judicial, incumplan los hitos marcados por el Gobierno para conservar el derecho de conexión a la red, la AEE confía en sacar de agujero la moratoria incorporada al real decreto de medidas para evitar otro apagón que PP, Vox y Junts tumbaron el pasado julio.

Consolidada como la primera gran tecnología en contribución al mix eléctrico, el sector eólico se reivindica como «un activo económico, industrial y ambiental de enorme valor para España». Este año la potencia en parques aumentará alrededor de 1.000 MW y para el próximo ejercicio rondará esa misma cantidad. «El ritmo actual de crecimiento es insuficiente», advierte Márquez, que apela a eliminar «los cuellos de botella regulatorios, dar seguridad jurídica a la tramitación de proyectos y acelerar la electrificación».

En esa misma línea, los promotores urgen las primeras subastas «piloto» de eólica marina «de dimensiones razonables» el año que viene para tener los primeros parques en funcionamiento «en 2033». Antes ven difícil que se puedan construir. «Es el vector de futuro», señalan, con la vista puesta en la flotante, una tecnología disruptiva hoy que «de aquí a 8, 9 o 10 años» capitalizará todo el sector. «Si no se desarrolla ahora, cuando queramos, ya no habrá hueco industrial», aseguran los promotores.