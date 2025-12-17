El sector del porcino recibe con alivio la subida de aranceles anunciada por China
La tasa será del 9,8%, aunque el jamón ibérico queda exento del pago
María Jesús Ibáñez
Un año y medio llevaban esperando los productores de porcino y la industria cárnica española el veredicto de las autoridades chinas. Finalmente, este martes se ha sabido que habrá subida de aranceles a las exportaciones del sector, pero que el golpe será muy inferior a lo que se temía. La comunicación del Ministerio de Comercio de la República Popular China de situar las tasas definitivas en el 9,8% ha sido recibida incluso con alivio. Las nuevas condiciones se harán efectivas a partir de este miércoles y tendrán vigor durante los próximos cinco años, y prevén que la oscense Litera Meat, vea reducida la tarifa al 4,98%, por haber colaborado de manera proactiva en la investigación iniciada por Pekín. El jamón ibérico queda exento del pago.
La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, esto es la patronal que agrupa al sector bajo el nombre de Interporc, ha destacado que «esta reducción, especialmente significativa para las empresas españolas, es resultado de la intensa cooperación técnica y diplomática mantenida con las autoridades chinas». Los afectados admiten, además, que visto el planteamiento que inicialmente mantuvo China, que había llegado a hablar de gravámenes del 62%, el sector se temía que las tasas fueran mucho más altas. «Podría haber sido peor», confiesa un operador.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Deportivo - Mallorca, en directo hoy: partido de la Copa del Rey en vivo
- Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un tendedero
- Salvamento recupera en la zona de las Esclavas el cuerpo del pescador desaparecido en A Coruña
- La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga
- RC Deportivo - Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey
- Hidalgo da la clave de la regularidad: 'El que mejor sepa gestionar ese vaivén de emociones tendrá mucho hecho