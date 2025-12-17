El sector del porcino recibe con alivio la subida de aranceles anunciada por China

Un año y medio llevaban esperando los productores de porcino y la industria cárnica española el veredicto de las autoridades chinas. Finalmente, este martes se ha sabido que habrá subida de aranceles a las exportaciones del sector, pero que el golpe será muy inferior a lo que se temía. La comunicación del Ministerio de Comercio de la República Popular China de situar las tasas definitivas en el 9,8% ha sido recibida incluso con alivio. Las nuevas condiciones se harán efectivas a partir de este miércoles y tendrán vigor durante los próximos cinco años, y prevén que la oscense Litera Meat, vea reducida la tarifa al 4,98%, por haber colaborado de manera proactiva en la investigación iniciada por Pekín. El jamón ibérico queda exento del pago.

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, esto es la patronal que agrupa al sector bajo el nombre de Interporc, ha destacado que «esta reducción, especialmente significativa para las empresas españolas, es resultado de la intensa cooperación técnica y diplomática mantenida con las autoridades chinas». Los afectados admiten, además, que visto el planteamiento que inicialmente mantuvo China, que había llegado a hablar de gravámenes del 62%, el sector se temía que las tasas fueran mucho más altas. «Podría haber sido peor», confiesa un operador.