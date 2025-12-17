Telefónica lanza su oferta final del ERE con 4.554 salidas y acerca el acuerdo con los sindicatos

Telefónica acerca un acuerdo definitivo con los sindicatos para el recorte de plantilla en España. La dirección de la teleco ha trasladado a UGT, CCOO y Sumados-Fetico sus ofertas finales de los ERE en marcha con una importante rebaja del umbral mínimo de salidas previstas. La propuesta final de la compañía contempla un número mínimo de 4.554 bajas, más de 1.500 por debajo de las 6.088 salidas planteadas inicialmente (un 25% menos), según confirman fuentes sindicales.

La oferta de Telefónica contempla una horquilla de salidas de entre un mínimo de 3.765 y un máximo de 5.040 para las tres principales filial españolas, Telefónica España, Móviles y Soluciones; otras 599 bajas en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A; y 190 salidas en Movistar+, a la espera de una última reunión final en el caso de la filial televisiva. Las 4.554 salidas mínimas de los ERE en España suponen que, como mínimo, Telefónica recortará más de una cuarta parte de su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.

Recorte filial a filial

La dirección del grupo plantea en su última propuesta que la afectación para las tres grandes filiales del denominado convenio de empresas vinculadas (CEV) la marcha de 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos). La oferta final establece una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren. Sólo se producirían despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de esa horquilla, y no se superaría la cota máxima de bajas en caso de rebasarla con adscripciones voluntarias.

La teleco presentó el martes su oferta final también para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., con un volumen de salidas que se ha reducido en un 20% en comparación con la propuesta inicial, hasta un total de 599 (152 menos que las 751 del principio)- La afectación para estas tres filiales se divide del siguiente modo: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo cual suma un total de 599 bajas.

A ello se suman las 190 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 22% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial, pero muy por debajo de la propuesta al principio de las negociaciones, con una afectación entonces de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla). Sin embargo, en el caso de Movistar+ todavía queda una reunión de negociación y la cifra puede variar, aunque no es lo previsible.

Mejoras de las indemnizaciones

La propuesta de la dirección de la teleco de indemnizaciones para los afectados para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971 (será uno de los puntos a tratar en la reunión de este jueves). Los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las las filiales Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de estas tres últimas filiales se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores. En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).

Cerca de un acuerdo

La principal reivindicación de los sindicatos en el conjunto del ERE tenía que ver con la voluntariedad del proceso a fin de evitar salidas "traumáticas". A falta de la reunión final para el proceso en Movistar+, los sindicatos y la empresa están cerca de cerrar un acuerdo para este proceso de despido colectivo en la teleco.

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

El anterior ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

El ERE que está a punto de acordarse en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos del pasado noviembre y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal. La intención de Telefónica es que el acuerdo del ERE se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.