La plantilla de Sociedad Textil Lonia convoca cinco huelgas parciales
Los alrededor de 800 trabajadores de la sede central de Sociedad Textil Lonia en Pereiro de Aguiar están convocados a cinco paros parciales para reclamar mejoras en sus condiciones salariales. Las protestas serán el 22, 24, 29 y 31 de diciembre, entre las 11.00 de la mañana y las 13.00 horas; y el 5 de enero del próximo ejercicio durante la jornada completa.
La convocatoria, según adelantó ayer el portal especializado Moda.es, es la respuesta de los representantes de los trabajadores a la oposición de la dirección del grupo que explota las marcas Purificación García, Carolina Herrera y Lacroix a convocar una mesa negociadora con agentes externos para desencallar la situación. Las conversaciones para revisar los sueldos en la compañía arrancaron el pasado marzo y de momento no ha sido posible conseguir un acuerdo. Entre otras medidas, el personal reclama una paga extra en marzo y mejoras vinculadas a la antigüedad, permisos y otras medidas por el absentismo. Las protestas en Sociedad Textil Lonia se unen a las que están saltando también en otras firmas de moda, como ocurrió recientemente en Inditex.
En este caso, el Comité de Empresa Europeo donde se integran todas las organizaciones sindicales con representación en la multinacional de Arteixo convocaron varias concentraciones a la entrada de tiendas de Zara y Stradivarius en Madrid y Barcelona para exigir la participación de los trabajadores en los beneficios de la compañía.
