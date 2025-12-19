Copasa, Geseco y Espina llevarán la gestión del agua de O Carballiño hasta 2046

La agrupación de empresas gallegas formada por Copasa, Geseco y Espina Obras Hidráulicas es la nueva adjudicataria de la gestión integral de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de O Carballiño durante los próximos 20 años, por un importe próximo a los 60 millones de euros.

El pleno municipal de O Carballiño adoptó ayer el acuerdo con ningún voto en contra (BNG y Espazo Común se abstuvieron), poniendo fin a un largo proceso de licitación al que se habían presentado nueve empresas.

Entre las ventajas de la oferta ganadora figuran la mejora de la gestión y atención al ciudadano, con la implantación de un importante despliegue de recursos y medios tecnológicos, y la ampliación de horarios con respecto a los actuales.

En el caso de los medios humanos sobresale el compromiso de reforzar la plantilla de acuerdo a las oscilaciones estacionales de población que registra este municipio ourensano.

Por otra parte, la UTE, que se compromete a invertir 8 millones en mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento y demás infraestructuras del servicio durante los primeros cinco años del contrato, también ha ofertado el mayor importe para la creación de un fondo social destinado a la bonificación o exención de las facturas del agua de aquellas familias en riesgo de exclusión.