Galicia dispara su gasto en innovación empresarial un 30% hasta 1.073 millones

Galicia cerró 2024 con un gasto de 1.073,6 millones de euros en innovación empresarial, lo que supone un incremento del 30,4% respecto a la edición anterior de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas (EIE2024), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa el 4,6% del gasto total en innovación de España, que ascendió a 23.554 millones de euros, y sitúa a Galicia entre las comunidades con mayor crecimiento relativo, aunque no lidera en términos absolutos de inversión.

Más de la mitad del gasto gallego se destina a I+D interna, mientras que los servicios concentran gran parte de la inversión y la industria mantiene el mayor peso innovador, siguiendo la tendencia nacional. Esta distribución evidencia que las empresas gallegas diversifican su estrategia de innovación, combinando desarrollo tecnológico interno con mejoras en productos, procesos y formación del personal. Además, el 25,1% de las empresas gallegas de 10 o más asalariados realizó actividades innovadoras entre 2022 y 2024, ligeramente por debajo de la media nacional del 27,3%, pero reflejando un avance sostenido respecto a ejercicios anteriores.

El crecimiento de Galicia se sitúa claramente por encima de la media estatal, que fue del 13%, en un contexto donde Madrid, Cataluña y el País Vasco concentraron los mayores volúmenes de inversión. Estas comunidades destacan por el tamaño absoluto de su gasto, mientras que Galicia se diferencia por su incremento relativo especialmente intenso, posicionándose como una de las regiones más dinámicas en evolución de la innovación empresarial.

Por sectores, la industria sigue siendo el ámbito con mayor peso innovador a nivel estatal, mientras que los servicios concentran más de la mitad del gasto total. Además de la I+D interna, las empresas gallegas destinan recursos a actividades complementarias como desarrollo de software, formación del personal y diseño, lo que evidencia un enfoque integral de la innovación que abarca tanto la mejora de productos y procesos como el desarrollo de capacidades internas y conocimiento especializado.

El informe subraya que, aunque Galicia no lidera el gasto absoluto, su crecimiento relativo coloca a la comunidad entre las más activas del país, reforzando la importancia de la innovación como herramienta estratégica para la competitividad y el desarrollo económico regional. Este dinamismo indica que las empresas gallegas están adaptando sus estrategias de negocio a un mercado tecnológico en constante transformación, priorizando tanto la inversión en capacidades internas como la mejora continua de productos y servicios.

La participación empresarial muestra que la innovación no está limitada a un pequeño grupo de compañías: una de cada cuatro empresas gallegas de 10 o más asalariados ha desarrollado algún tipo de actividad innovadora, lo que refleja un tejido empresarial cada vez más involucrado en proyectos de mejora tecnológica y organizativa. Esto sitúa a Galicia en una posición favorable para consolidar su crecimiento y fortalecer la competitividad frente a otras comunidades.

A nivel nacional, España continúa incrementando su inversión tecnológica, con un gasto total que supera los 23.500 millones de euros y un crecimiento medio del 13%. Mientras Madrid, Cataluña y el País Vasco concentran los mayores volúmenes de inversión, Galicia y otras comunidades muestran incrementos relativos superiores a la media, destacando por su dinamismo y evolución del gasto. Por sectores, la industria mantiene el mayor peso innovador, mientras que los servicios concentran más de la mitad de la inversión y la I+D interna sigue siendo el componente principal del gasto innovador en todo el país.

Los datos reflejan que Galicia consolida su avance en innovación empresarial, con gasto creciente, diversificación de actividades innovadoras y participación significativa de sus empresas. La combinación de estas variables demuestra que la comunidad está fortaleciendo su tejido productivo, adaptando sus estrategias empresariales a un entorno tecnológico exigente y preparándose para competir en el panorama nacional e internacional.

La innovación se consolida así como un factor estratégico clave para la competitividad y el desarrollo económico de la autonomía.