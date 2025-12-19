El ITG coruñés logra 4 millones para proyectos de IA, energía y cuántica

El centro tecnológico coruñés ITG ha sido el mejor valorado y el que mayor financiación ha obtenido en la última convocatoria del programa estatal Cervera, al captar cuatro millones de euros para desarrollar soluciones en aeronáutica, energía, inteligencia artificial y computación cuántica. Es el mayor presupuesto concedido entre los 49 centros tecnológicos beneficiarios del programa de I+D impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los fondos, que se invertirán a lo largo de los próximos tres años, permitirán a ITG liderar un consorcio estatal y participar en otros tres, convirtiéndose además en el único centro gallego que coordina una de las iniciativas seleccionadas. El objetivo es desarrollar tecnologías con una clara orientación al mercado en ámbitos estratégicos para reforzar la competitividad de la industria española.

En concreto, ITG encabeza el proyecto que ha logrado la mayor puntuación técnica de la convocatoria —92,5 sobre 100—, centrado en sistemas avanzados de movilidad autónoma capaces de operar de forma coordinada por aire, tierra y mar, con aplicaciones tanto civiles como en defensa y seguridad. El consorcio reúne a centros tecnológicos de Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y País Vasco, y cuenta con un consejo asesor en el que participan las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Armamento y Material.

El centro coruñés participa además en otras iniciativas estratégicas ligadas a la digitalización de las redes eléctricas, el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la seguridad nacional y la transferencia de tecnologías cuánticas a sectores críticos como la energía o la navegación.

«El programa Cervera nos permite seguir impulsando la competitividad del tejido productivo y consolidar a ITG como un actor clave del crecimiento industrial», subraya su director general, Carlos Calvo.

El programa Cervera, financiado por el CDTI, está dotado con cerca de 71 millones de euros y busca reforzar la excelencia y especialización tecnológica de los centros españoles en áreas clave para los próximos años.