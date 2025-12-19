«Seguir siendo relevantes durante 25 años es un logro colectivo para Plexus»

¿Qué significa celebrar 25 años de Plexus y qué es lo primero que piensa al mirar atrás?

Significa, sobre todo, parar un momento y tomar conciencia del camino recorrido. Veinticinco años dan para muchas decisiones, aciertos, errores y aprendizajes. Cuando miro atrás pienso en las personas, en los comienzos, en los momentos de duda y en cómo, poco a poco, Plexus fue creciendo casi sin que nos diéramos cuenta.

Si tuviera que elegir un solo logro de este primer cuarto de siglo, ¿cuál cree que mejor define la historia de Plexus?

Haber llegado hasta aquí manteniendo el espíritu con el que empezamos. En un sector que cambia tan rápido, seguir siendo relevantes durante 25 años es un logro colectivo y habla de una empresa capaz de adaptarse sin perder su identidad.

¿Cuál ha sido el error que más le ha enseñado como empresario en todo este tiempo?

Pensar, en algunos momentos, que podía controlarlo todo. Con el tiempo aprendes que crecer también significa confiar, delegar y aceptar que equivocarse forma parte del proceso.

Plexus ha crecido muy rápido. ¿Qué ha sido más difícil: crecer o no perder la esencia?

No perder la esencia, sin duda. El crecimiento es visible, se mide en cifras, pero la cultura no. Mantener los valores cuando la empresa se hace grande exige mucha atención y coherencia en el día a día.

La entrada de Portobello Capital, en 2024, marcó un antes y un después. ¿Qué cambió de verdad desde ese momento?

Nos ayudó si cabe más a creer en nuestro modelo y a pensar más a largo plazo. Aportó confianza y visión, pero respetando siempre el ADN de la compañía.

¿Cómo está siendo 2025 para la empresa en términos de resultados y qué balance hace del ejercicio hasta ahora?

Está siendo un buen año, con crecimiento similar al 2024 y proyectos interesantes. Pero más allá de los números, lo valoro como todos los años en un año de preparación para el siguiente que viene.

En un mercado tecnológico tan competitivo, ¿dónde cree que su compañía marca hoy la diferencia frente a otros grandes actores?

En la cercanía. Escuchamos mucho al cliente y entendemos sus problemas antes de proponer soluciones. No creemos en modelos estándar, sino en relaciones a medida y a largo plazo.

Más allá de la IA, ¿qué tecnologías van a marcar el futuro de Plexus en los próximos años?

La ciberseguridad, el dato y el Cloud seguirán siendo fundamentales. La inteligencia artificial es clave, pero siempre como una herramienta al servicio de las personas y de los negocios.

Por mucho que avance la tecnología, ¿qué cree que seguirá siendo irremplazable en una empresa tecnológica?

Las personas y la confianza. La tecnología cambia, pero la confianza que generas con tus equipos y con tus clientes es lo que realmente perdura.

El talento es uno de los grandes retos del sector. ¿Qué busca hoy su firma en una persona más allá del currículum?

Actitud y ganas de aprender. Buscamos personas curiosas, comprometidas y con valores. El conocimiento técnico es importante, pero no lo es todo.

Pensando en los próximos cinco años, ¿qué perfiles van a ser clave para Plexus?

Personas muy especializadas, pero también con una visión amplia. Perfiles que sepan unir tecnología, negocio y personas.

¿Qué peso tiene hoy la internacionalización en su estrategia y hasta dónde quiere llegar fuera de España?

Es una parte importante de nuestro futuro. Queremos crecer fuera de España con sentido común, paso a paso, y siempre manteniendo nuestra forma de trabajar y para ello ya hoy casi un 20% de nuestra facturación es fuera de España

Si hoy hablara con un emprendedor que está empezando, ¿qué consejo le daría desde la experiencia real?

Que tenga paciencia, perseverancia y tolerancia al error. Emprender es una carrera de fondo. No todo sale bien a la primera, pero si eres constante y te rodeas de buena gente, el camino merece la pena.