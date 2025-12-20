Los varones coruñeses que cobran por maternidad en su pensión se triplican en solo dos años

El pasado mes de marzo, este periódico publicó que el juzgado de lo Social número 4 de A Coruña había reconocido el derecho de un jubilado a percibir el complemento de maternidad y una indemnización por un importe total de 10.621 euros.

Tras un proceso judicial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tuvo que abonarle esta ayuda con efectos desde el 20 de abril de 2018. Ese jubilado es hoy uno de los más de 12.400 varones coruñeses que cobran un plus de maternidad o de brecha de género en su pensión, una cifra que ilustra el profundo cambio vivido en apenas dos años.

Los datos oficiales confirman una evolución muy intensa. En octubre de 2023 eran 4.612 los hombres de la provincia que percibían alguno de estos complementos. Un año después, la cifra ya se había elevado hasta los 8.290. Y en octubre de 2025 alcanzó los 12.440, lo que supone que el número de beneficiarios se ha casi triplicado en solo dos ejercicios. El crecimiento no es solo absoluto: también aumenta su peso en el conjunto de perceptores, ya que han pasado de representar el 10,7% del total en 2023 al 19,9% actual.

Sentencias judiciales

Este incremento está directamente vinculado a la evolución normativa y judicial de esta ayuda. El denominado complemento de maternidad se introdujo en 2016 para compensar el impacto de la maternidad en la carrera laboral de las mujeres, mediante un porcentaje adicional en la pensión en función del número de hijos. Sin embargo, la exclusión de los hombres dio lugar a una cascada de reclamaciones y a pronunciamientos judiciales que obligaron a modificar el sistema.

Desde febrero de 2021, el antiguo complemento fue sustituido por el de la reducción de la brecha de género, con una cuantía fija por hijo y aplicable a nuevas pensiones. Aunque en teoría incluía a los hombres, en la práctica el acceso estaba sujeto a requisitos más restrictivos, lo que volvió a llevar el debate a los tribunales.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 15 de mayo supuso un punto de inflexión al declarar que esas limitaciones vulneraban el principio de igualdad, lo que abrió de forma definitiva la puerta a los varones en las mismas condiciones que las mujeres.

El impacto de estas resoluciones ya se dejaba sentir en 2024. En julio de ese año, más de 6.000 hombres coruñeses cobraban por maternidad o brecha de género en su pensión, casi el doble que un año antes, y suponían el 13% del total de perceptores. Desde entonces, el ritmo de incorporación no se ha detenido, impulsado tanto por las nuevas solicitudes como por las reclamaciones con efectos retroactivos.

El complemento se reconoce por cada hijo inscrito en el Registro Civil, hasta un máximo de cuatro, se abona en 14 pagas y es compatible con la pensión máxima. Se aplica a las de jubilación, incapacidad y viudedad. En 2025 son 35,90 euros mensuales por hijo: 502 euros anuales por uno y 2.010 por cuatro.