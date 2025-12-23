China golpea a las lácteas gallegas con aranceles en su gran mercado exterior

El mercado lácteo en China es, como describe el Igape en una reciente radiografía para orientar a los productores de la comunidad interesados en entrar allí, «un enorme campo de batalla, plenamente competitivo y cada día más maduro». El país tiene sus propios gigantes del sector «y siempre está atrayendo la atención» de firmas del resto del mundo. Todas las grandes llevan años haciéndose un hueco, presentes en diversas categorías de productos. Los técnicos del organismo de la Xunta dedicado a apoyar la internacionalización de las compañías gallegas prevén que el futuro del mercado chino de la leche y sus derivados «se centrará en una mayor diferenciación, con un refinamiento de ingredientes, funciones y grupos objetivo». Con la leche líquida, por ejemplo, se está promoviendo una gama más alta de alto contenido en proteínas o la versión ecológica; y en el queso hay cada vez más subcategorías.

Lo saben muy bien las lácteas gallegas, que tienen en China su principal destino exterior. Desde que en 2012 empezaron a vender su producción, el volumen de operaciones no ha parado de crecer. Las exportaciones rozaron los 79 millones de euros en 2024, un 5,4% más que el ejercicio anterior y el 66% por encima de 2022. Las ventas de leche y nata sin concentrar alcanzaron los 35 millones de euros; las de lactosuero superaron los 32 millones; más de 7 millones fueron de leche y nata concentrada; 3,6 millones en quesos y requesón; y el resto se reparte entre suero de mantequilla y manteca y demás materias grasas de la leche.

La comunidad más exportadora

El país concentró el 27,4% de los 288 millones e euros del saldo comercial exterior del sector lácteo gallego en 2024, según el balance de la Secretaría de Estado de Comercio. Le siguen Francia (20,5%); Portugal (10,3%); Arabia Saudí (6,6%); Australia (4,8%); y Países Bajos (4,7%). Ninguna otra comunidad exporta tantos productos lácteos a China. De Galicia salió el 91% de toda la leche y sus derivados comercializados por España en China a lo largo del próximo año, alrededor de 86 millones de euros.

Este año no parece que vaya a repetirse otro récord de negocio. Las exportaciones de productos lácteos desde de Galicia al resto del mundo mermaron el 23,5%, hasta los 190,6 millones de euros entre enero y octubre, una fuerte caída que se debe, principalmente, al hundimiento del 58% de los envíos a China: de 71,3 millones en los primeros diez meses de 2024 a 29,7 millones el actual 2025.

La investigación

Como telón de fondo, la investigación abierta por el Ministerio de Comercio chino en agosto de 2024 por supuestas prácticas anticompetitivas de las firmas del sector de la UE tras una denuncia de la Asociación Láctea y de la Asociación de la Industria Láctea del país. El análisis puso el foco en las subvenciones comunitarias a la producción de queso fresco y fundido, queso azul, y otros productos con base de queso, leche y nata. En concreto, las autoridades del país revisaron 20 programas de subvenciones en ocho Estados miembros: Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Irlanda, Italia, República Checa y Rumanía. Entre ellos, figuran algunos programas de subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).

«Desde el inicio de la investigación, el Ministerio de Comercio se ha adherido consistentemente a los principios de equidad, imparcialidad, apertura y transparencia, siguiendo estrictamente las leyes y regulaciones chinas y las reglas relevantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proteger completamente los derechos de las partes interesadas», defendió ayer Pekín tras anunciar la decisión preliminar de activar aranceles de entre el 21,9% y el 42,7% desde hoy mismo a un nutrido grupo de empresas lácteas de la UE porque da por acreditado que los productos en tela de juicio «están subvencionados», con el correspondiente «daño sustancial a la industria nacional relevante en China».

Afectadas en Galicia

«Durante el periodo de investigación, las industrias nacionales chinas se vieron afectadas por la importación de productos subvencionados por la UE, lo que provocó un aumento continuo de los inventarios, la pérdida de beneficios y dificultades en la producción de operaciones», detalló el jefe de la Oficina de Investigación del Ministerio de Comercio. Aunque los recargos a las más de 60 compañías señaladas se sitúan en ese abanico que llega hasta casi el 43% para las empresas rastreadas que no cooperaron con el estudio, la mayoría de ellas se mueve en la parte baja de la horquilla.

Es el caso de las empresas que operan desde Galicia. Corporación Alimentaria Peñasanta, dueña de Larsa (con factoría en Vilagarcía de Arousa), tendrá que abonar un tipo impositivo del 28,6%; el mismo que Innolact, con la planta en Castro Ribeiras de Lea y la marca Quescrem; y que Lácteos Industriales Agrupados, donde se integra la empresa de ingredientes lácteos InLeit, asentada en Curtis. Lactalis, que produce en Vilalba y Nadela, recibe el mismo castigo.

«Injusto» para la UE

«Quisiera reiterar que China ha actuado sistemáticamente con cautela y moderación al aplicar medidas comerciales correctivas», insiste el alto cargo del Ministerio de Comercio del país. La Comisión Europea, sin embargo, tilda los aranceles provisionales de «injustos e injustificados» porque se instauran en base a «alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes». Según adelantó Olof Gill, portavoz comunitario de comercio, las autoridades europeas estudiarán a fondo la resolución para remitir sus comentarios al gobierno chino en plazo para evitar que la medida sea definitiva a partir del 21 de febrero. La leche sigue el camino del sector porcino, gravado con un tipo de hasta el 19,8% en represalia por las tasas de la UE al coche eléctrico «Estamos haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores europeos, así como a la Política Agraria Común del uso injusto por parte de China de los instrumentos de defensa comercial», afeó Gill.