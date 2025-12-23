Greenalia recibe un crédito de 183 millones para construir una planta solar en Texas
La firma coruñesa ya posee la autorización para el parque eólico Coto Muíño en Vimianzo y Zas
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a Greenalia Solar Power Misae III en Estados Unidos. La financiación asciende a 215,469 millones de dólares, unos 183 millones de euros al cambio actual, y se destina a respaldar la expansión del grupo coruñés en el mercado norteamericano.
El crédito permitirá financiar la construcción, operación y mantenimiento de una planta solar fotovoltaica de 241 megavatios (MW) en el condado de Childress, en Texas. Este nuevo proyecto refuerza la presencia de la compañía en Estados Unidos, donde ya ha desarrollado el parque solar Misae II, también en Texas, con una capacidad instalada de 430 MW.
En paralelo, la empresa ha recibido la autorización administrativa previa y de construcción del parque eólico Coto Muíño, en Vimianzo y Zas. El proyecto contará con una potencia instalada de 20 MW, un presupuesto superior a 15,9 millones de euros y una producción anual estimada de 73.626 MWh.
